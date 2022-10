Les statistiques de Sporting CP – OM : Marseille offre un succès historique à la France

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après le match Sporting CP-OM en Ligue des champions.

● L'OM a signé la toute premier victoire d'un club français en déplacement contre une équipe portugaise en Ligue des champions, mettant fin à 19 matches sans victoire pour les clubs tricolores chez leurs adversaires lusitaniens (4 nuls, 15 défaites).

● L'OM a remporté ses 2 derniers matches de Ligue des Champions (4-1 puis 2-0 contre le Sporting), après avoir perdu 16 des 17 précédents (1 victoire).

● L'OM a mis fin à une série de 9 défaites de suite en déplacement en Ligue des Champions, signant sa première victoire loin du Vélodrome dans la compétition depuis le 6 décembre 2011 à Dortmund (3-2). C'est d'ailleurs la première fois depuis 2011-2012 contre le Borussia que l'OM gagne 2 matches contre un même adversaire sur une saison de Ligue des champions.

● L'OM a signé son premier blanchissage en Ligue des Champions depuis le 22 février 2012 contre l'Inter, mettant fin à une série de 18 matches en encaissant au moins un but dans la compétition (37 buts encaissés).

● L'OM n'a subi que 4 tirs dans ce match (2 cadrés), son total le plus faible en Ligue des Champions depuis le 23 novembre 2010 au Spartak Moscou (3).

● Le Sporting a récolté 3 cartons rouges contre Marseille en Ligue des Champions cette saison, aucune équipe n'en a jamais eu plus contre un même adversaire sur une saison de Ligue des champions. L'OM est la première équipe française à bénéficier d'un carton rouge de son adversaire lors de ses 2 matches de poule contre lui en Ligue des champions depuis Lyon contre l'Ajax en 2002/03.

● Mattéo Guendouzi a tiré (et marqué) le premier penalty de sa carrière en championnat + Ligue des Champions. Il a marqué le premier but de sa carrière en Ligue des champions et son troisième en C1-C3-C4 après 2 buts contre Qarabag, avec Arsenal en 2018 et Marseille en 2022.

● Alexis Sanchez a marqué lors de ses 2 derniers matches de Ligue des Champions, c'est seulement la deuxième fois qu'il marque lors de 2 matches de Ligue des champions de suite après novembre 2014 (avec Arsenal contre Anderlecht et Dortmund).

● Ricardo Esgaio (Sporting) est le premier joueur à être expulsé à la suite d'un deuxième jaune aussi tôt dans un match de Ligue des Champions (19e minute) depuis Hector Herrera avec Porto contre le Zenit le 22 octobre 2013 (6e minute).