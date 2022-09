Les statistiques de PSG-Brest : Messi, le roi des… poteaux

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire du PSG contre Brest lors de la 7e journée de Ligue 1.

● Le PSG est invaincu après 7 matches de Ligue 1 en 2022-2023 (6 victoires, 1 nul). C'est la neuvième fois que les Le parisiens sont invaincus après leurs 7 premiers matches d'une saison de L1 au 21e siècle, ayant terminé champions lors de 7 de leurs 8 précédents exercices dans ce cas de figure (seule exception en 2001-2002, 4e en fin de saison).

● Le PSG s'est imposé par un but d'écart lors d'un match de Ligue 1 en voyant son adversaire manquer un penalty pour la quatrième fois sous l'ère QSI (depuis 2011-2012) et pour la première fois depuis mai 2019, sur la pelouse d'Angers (2-1).

● Le PSG est invaincu lors de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (12 victoires, 4 nuls), plus longue série en cours dans l'élite et sa plus longue depuis mai 2018-janvier 2019 (21).

● Brest s'est incliné lors de 7 de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), soit autant que lors de ses 16 premiers en 2022 (7 succès, 2 nuls).

● Le PSG a signé 3 clean sheets lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue série lors d'une même saison depuis janvier 2021 (3 également).

● Grâce à son but face à Brest, Neymar a désormais inscrit au moins un but contre chacune des 25 équipes qu'il a rencontrées en Ligue 1, le SB29 étant la seule équipe avant ce match contre laquelle le Brésilien n'avait pas marqué dans l'élite.

● Depuis son arrivée au PSG la saison dernière, Lionel Messi a délivré sa 21e passe décisive en Ligue 1, plus que tout autre joueur du top 5 européen sur la période.

● Lionel Messi a touché les montants à 13 reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, au moins 2 de plus que tout autre joueur parmi ceux évoluant dans le top 5 européen. A titre de comparaison, l'ensemble de l'équipe de Brest a frappé 14 fois les montants sur la même période dans l'élite.

● Depuis le début de la saison 2021-2022, Neymar affiche un différentiel positif de 6.11 en Ligue 1 entre ses buts (21) et ses Expected Goals (14.89), le plus haut parmi les joueurs de l'élite. A l'inverse, Lionel Messi a inscrit 6.95 buts de moins qu'attendus dans l'élite (9 buts pour 15.95 xG), soit le différentiel négatif le plus important parmi les joueurs actuels de L1.

● Presnel Kimpembe a concédé chacun des 3 derniers penalties du PSG en Ligue 1 (contre Monaco en mars dernier, contre Troyes en mai et contre Brest ce dimanche 10 septembre). Depuis qu'Opta collecte cette donnée (2006-2007), aucun joueur du PSG n'en a concédé plus dans l'élite (6 également pour Sylvain Armand).