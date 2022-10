Les statistiques d'OM-Sporting CP : Alexis Sanchez et Amine Harit à l'honneur

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les chiffres à retenir après la victoire de l'OM face au Sporting CP en Ligue des champions.

● L'OM a inscrit au moins 3 buts dans les 30 premières minutes d'un match de Ligue des Champions pour la 3e fois, après y être parvenu contre Zilina en 2010 et le Club Bruges en 1992 (3 chacun).

● 3 des 4 dernières victoires de l'OM en Ligue des Champions ont été décrochées alors que le club phocéen avait concédé l'ouverture du score : 3-2 contre Dortmund en décembre 2011, 2-1 contre l'Olympiakos en décembre 2020 et 4-1 contre le Sporting Portugal ce soir.

● L'OM a remporté 5 de ses 7 derniers matches européens à domicile (1 nul, 1 défaite), après n'avoir gagné qu'une seule de ses 8 précédentes réceptions sur la scène continentale (2 nuls, 5 défaites).

● L'OM a encaissé le 2e but le plus rapide pour un club français en Ligue des Champions (51 secondes), après celui inscrit par Jack Wilshere avec Arsenal le 26 novembre 2013 contre… l'OM (30 secondes).

● Alexis Sanchez a trouvé la faille pour 4 clubs différents en Ligue des Champions (Barcelone, Arsenal, Inter et Marseille), seuls Zlatan Ibrahimovic (6) et Hernan Crespo (5) ont fait mieux dans l'histoire de la compétition.

● Alexis Sanchez a été impliqué dans 2 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue des Champions (1 but, 1 passe décisive), soit autant que lors de ses 18 précédents (1 but, 1 passe décisive également). Le Chilien a inscrit son 1er but à domicile dans la compétition depuis celui inscrit avec Arsenal face au Ludogorets Razgrad le 19 octobre 2016 en phase de groupes de l'édition 2016-2017.

● Amine Harit a marqué 20 buts et délivré 20 passes décisives dans sa carrière toutes compétitions confondues (avec Nantes, Schalke et Marseille). Le Marocain est le premier joueur de l'OM buteur et passeur lors d'un même match de Ligue des Champions depuis Florian Thauvin contre Naples en novembre 2013 (1 but, 1 passe décisive également).

● Leonardo Balerdi est le troisième joueur argentin à marquer un but avec Marseille en Ligue des Champions, après Gabriel Heinze (3 buts entre 2009 et 2010) et Lucho Gonzalez (5 buts entre 2009 et 2011).

● Chancel Mbemba a marqué son 4e but en Ligue des Champions, le premier depuis le 26 novembre 2014 avec Anderlecht contre Galatasaray. Le défenseur de Marseille a inscrit la moitié de ses buts dans la compétition face à des adversaires portugais (1 contre Benfica, 1 contre le Sporting Portugal).

● Antonio Adan est le premier portier à commettre une erreur amenant à un but avant d'être exclu lors d'un même match de Ligue des Champions depuis qu'Opta collecte ces données (2003-2004).