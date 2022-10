Les statistiques d'OM-Ajaccio : Premier joueur à atteindre la barre des 100 buts et des 100 passes décisives, Payet entre dans l'histoire de la Ligue 1

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les chiffres à retenir après la rencontre entre l'OM et Ajaccio en Ligue 1.

● Dimitri Payet a inscrit son 100e but en Ligue 1 et est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 100 buts et des 100 passes décisives (112) dans l'élite depuis qu'Opta collecte ces données (2006-2007). Il est le 11e joueur à marquer au moins 100 buts en Ligue 1 au XXIe siècle et le premier depuis Wissam Ben Yedder en mai 2021.

● L'OM n'avait plus perdu un match de Ligue 1 en ne subissant qu'un seul tir cadré depuis le 3 avril 2016, à Bastia (1-2).

● L'OM s'est incliné lors de 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 face à un club classé 20e avant le début d'une journée (1-2 contre Nîmes en janvier 2021, 1-2 contre Ajaccio ce samedi 8 octobre 2022), après n'avoir perdu aucun de ses 8 précédents contre ce genre d'adversaires (6 victoires, 2 nuls).

● Ajaccio s'est imposé lors de 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), après n'avoir remporté aucun de ses 7 premiers en 2022-2023 (1 nul, 6 revers).

● Ajaccio a signé deux victoires consécutives à l'extérieur en Ligue 1 (1-0 à Brest le 18 septembre, 1-2 à Marseille aujourd'hui), une première sur une même saison depuis décembre 2011-janvier 2012 (2).

● L'OM a concédé 2 buts contre son camp cette saison en Ligue 1 (Mattéo Guendouzi face à Rennes le 18 septembre, Leonardo Balerdi ce samedi 8 octobre face à Ajaccio), soit autant que lors des 2 précédentes saisons cumulées (2 – 1 en 2020-2021, 1 en 2021-2022).

● L'OM s'est incliné pour la deuxième fois en 2022 après avoir inscrit le premier but lors d'un match de Ligue 1 (15 victoires, 2 nuls). Les Olympiens restaient sur 15 rencontres sans défaite dans l'élite dans ce cas de figure (13 succès, 2 nuls).

● Ajaccio s'est imposé face à Marseille en cumulant 0.15 Expected Goals, plus faible total pour une équipe s'étant imposée lors d'un match de Ligue 1 cette saison. Les Corses détiennent également le 2e plus faible total dans ce cas de figure en 2022/23, lors de leur succès face à Brest le 18 septembre (0.45).

● Bevic Moussiti-Oko a marqué son 1er but avec Ajaccio en championnat (Ligue 1 + Ligue 2) depuis le 18 septembre 2021 face à Rodez, mettant fin à une série de 15 matches de rang sans marquer (8 en Ligue 2, 7 en Ligue 1). Depuis ses débuts en championnat avec Ajaccio le 22 août 2020 en L2, il a marqué 11 buts, seuls Gaëtan Courtet (15) et Riad Nouri (13) font mieux avec le club corse sur la période.

● Auteur d'une passe décisive face à Marseille, Vincent Marchetti (Ajaccio) a été décisif pour la deuxième fois en 27 apparitions en Ligue 1, après sa passe décisive avec Nancy face à Lorient le 10 septembre 2016.