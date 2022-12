Les statistiques de France-Pologne : Mbappé affole les compteurs, Giroud dépasse Henry, Lloris égale Thuram

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire des Bleus contre la Pologne (3-1).

● La France a joué six huitième de finale et s'est qualifiée pour la sixième fois. Elle a notamment franchi ce tour lors des trois dernières éditions (2014, 2018 et 2022).

● En s'inclinant 2-0 contre l'Argentine puis 3-1 contre la France, la Pologne a perdu deux matches consécutifs de Coupe du monde avec au moins deux buts d'écart pour la première fois depuis la Coupe du monde 2002 (0-2 contre la République de Corée et 0-4 contre le Portugal).

● La France n'a perdu qu'un seul de ses derniers sept matchs à élimination directe en Coupe du monde (finale prise en compte) sous la direction de Didier Deschamps : c'était en quart de finale de la Coupe du monde 2014 contre l'Allemagne. Depuis cette défaite, les Bleus ont remporté leurs cinq derniers matches à élimination directe en Coupe du monde.

● Olivier Giroud est désormais le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Son ouverture du score lui permet d'atteindre la barre des 52 buts avec les Bleus, un de plus que le précédent détenteur du record Thierry Henry (51).

● Olivier Giroud (36 ans et 65 jours) est devenu le joueur le plus âgé à marquer en huitième de finale de la Coupe du monde (hors but contre son camp) depuis Roger Milla en 1990 contre la Colombie (38 ans et 34 jours).

● Kylian Mbappé a marqué cinq buts en quatre matches à la Coupe du monde 2022, dépassant déjà son total de buts lors de sa précédente édition (quatre buts en sept apparitions en 2018). Mbappé est également le plus jeune joueur français depuis qu'Opta analyse les stats (1966) à marquer et à délivrer une passe décisive lors d'un match de la phase à élimination directe de la Coupe du monde (23 ans 349 j).

● Antoine Griezmann a créé 15 occasions en quatre matches de la Coupe du monde 2022, le plus haut total pour un joueur dans cette Coupe du monde. Et c'est un record pour un joueur de l'équipe de France au XXIe siècle.

● Hugo Lloris a fêté sa 142e apparition avec la France lors de ce match, égalant Lilian Thuram (142) en tant que joueur le plus capé des Bleus. Il s'agissait de sa 32e apparition dans un tournoi majeur (Coupe du monde & Euro), ce qui lui permet encore d'égaler Thuram (32).