Les statistiques de PSG-Troyes : La MNM régale encore, Sergio Ramos bat un record mythique de Rai

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après le match PSG-Troyes (4-3).

● Un joueur du trio Mbappé, Neymar, Messi est directement impliqué sur chacun des 25 derniers buts marqués par des joueurs de Paris toutes compétitions confondues. Le dernier but inscrit par un autre joueur et sans passe décisive de la MNM est celui de Nuno Mendes contre Nantes en L1, le 3 septembre dernier.

● Le PSG a récolté 35 points après 13 matches en Ligue 1 2022-2023. En comptant 3 points pour une victoire, seuls Lille en 1949/50 (36) et Paris en 2018-2019 (39) ont fait mieux à ce stade.

● Troyes est devenu la première équipe à marquer trois buts en déplacement à Paris en Ligue 1 depuis Bordeaux, le 23 février 2020 (victoire 4-3 du PSG également). Une équipe n'avait plus pris l'avantage à 2 reprises lors d'un même match contre Paris au Parc des Princes dans l'élite depuis Rennes, le 17 novembre 2012 (vainqueur 2-1).

● Depuis le 3 janvier 2022, date des débuts de Bruno Irlès à Troyes, l'ESTAC est l'équipe qui a perdu le plus de points après avoir mené au score en Ligue 1 (19).

● Mené après 2 minutes et 14 secondes, Paris a encaissé son but le plus précoce à domicile en Ligue 1 depuis le 26 septembre 2018, lorsque l'actuel Troyen Xavier Chavalerin avait marqué avec Reims après 1 minute et 50 secondes.

● Carlos Soler est devenu le septième buteur espagnol avec Paris en Ligue 1 sous l'ère QSI (après Berchiche, Bernat, Herrera, Jesé, Ramos et Sarabia), seuls les Brésiliens (10) sont plus nombreux parmi les joueurs étrangers sur la période. Il est le premier joueur hors Messi, Neymar et Mbappé à marquer lors de deux matches consécutifs avec le PSG toutes compétitions confondues cette saison.

● Mama Baldé a égalé le plus haut total de buts pour un joueur de Troyes après 13 journées d'une saison de Ligue 1 (7 – comme Sladjan Djukic en 2000-2001). L'attaquant a déjà égalé son record de buts sur une saison dans l'élite (également 7 en 2020-2021 en 29 apparitions avec Dijon).

● Lionel Messi a été à la fois buteur et passeur lors de 3 matches consécutifs toutes compétitions confondues (club et sélection confondus) pour la 1re fois depuis décembre 2017-janvier 2018 (4 rencontres d'affilée). Il a marqué son 4e but de l'extérieur de la surface cette saison (le 4e dans ce mois d'octobre), plus haut total avec un club des 5 grands championnats européens tcc à égalité avec Federico Valverde.

● Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ont tous les 3 marqué lors d'un même match de Ligue 1 pour la 3e fois, après PSG-Lorient en avril dernier et Lille-PSG le 21 août.

● Sergio Ramos n'a perdu aucun de ses 30 premiers matches avec Paris toutes compétitions confondues, un record pour un joueur sous les couleurs du PSG (dépassant celui établi par Rai – 29).