Les statistiques d'Angleterre-France : Griezmann imite Rocheteau, Kane égale Rooney

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après le quart de finale Angleterre-France.

● La France a atteint les demi-finales de la Coupe du monde pour la septième fois de son histoire. C'est la première fois depuis 1982-1986 qu'elle enchaîne deux demi-finales (2018-2022).

● C'est la septième fois que l'Angleterre est éliminée au stade des quarts de finale de la Coupe du monde, soit plus que toutes les autres équipes dans l'histoire de la compétition.

● Il s'agit de la 13e victoire en Coupe du monde de Didier Deschamps en tant qu'entraîneur en 17 matches (pour 2 nuls et 2 défaites). Seuls Luiz Felipe Scolari (14) et Helmut Schön (16) comptent plus de victoires dans la compétition.

● L'Angleterre a perdu ses trois matches de Coupe du monde contre des champions en titre, les trois ayant eu lieu au stade des quarts de finale de la compétition (2-4 contre l'Uruguay en 1954, 1-3 contre le Brésil en 1962 et 1-2 contre la France ce samedi 10 décembre).

● La France a marqué quatre buts de la tête dans cette Coupe du monde. Depuis 1966, elle n'a fait aussi bien qu'une seule fois : en 1998 avec 4 buts de la tête.

● L'Angleterre a marqué 13 buts lors de la Coupe du monde 2022, soit son meilleur total dans un tournoi majeur (Coupe du monde et Euro).

● Antoine Griezmann est devenu le premier joueur français à délivrer deux passes décisives dans un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis Dominique Rocheteau contre l'Italie en 1986 (huitième de finale).

● Harry Kane a inscrit son 53e but pour l'Angleterre, toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui le co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe masculine anglaise (à égalité avec Wayne Rooney).

● Le but égalisateur d'Harry Kane pour l'Angleterre était son quatrième but sur penalty en Coupe du monde : aucun joueur n'a marqué plus de buts sur penalty dans l'histoire de la compétition. En revanche, il est également devenu le premier joueur à marquer et à manquer un penalty dans un match de Coupe du monde depuis Michal Bilek pour la Tchécoslovaquie contre les États-Unis en 1990.

● Hugo Lloris a fait sa 143e apparition avec la France, devenant ainsi le joueur le plus capé de l'équipe de France devant Lilian Thuram.

● Aurélien Tchouaméni est le cinquième joueur du Real Madrid à marquer pour la France à la Coupe du Monde après Kopa, Zidane, Benzema et Varane. Un seul club fait mieux pour les Bleus : les Girondins de Bordeaux avec 6 joueurs.