Stat - Quand Slimani marche sur les traces de Neymar et Ibrahimovic

Auteur d'un début de saison canon avec l'AS Monaco, Islam Slimani n'a pas à rougir devant Neymar et Ibrahimovic, statistiquement parlant en tout cas.

Champion d'Afrique avec l' cet été, Islam Slimani est arrivé sur le Rocher, quelques semaines après la victoire en . Recruté en compagnie de Wissam Ben Yedder et Jean-Kevin Augustin pour pallier le départ de Radamel Falcao vers , force est de constater que la venue d'Islam Slimani n'avait pas vraiment enchanté les supporters de l'AS , qui ont émis des doutes au sujet du niveau de jeu de l'ancien de Leicester.

Un début de saison record pour Islam Slimani

Sauf que depuis son arrivée en , l'Algérien impressionne. Au coeur d'une équipe monégasque longtemps en crise et qui relève la tête cette semaine, en témoigne la large victoire face à Brest (4-1) samedi soir, Islam Slimani a déjà inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives lors de ses 5 premiers matches.

Une performance bien aidée par sa prestation XXL face au promu brestois, durant laquelle l'athlétique attaquant a inscrit un but et délivré pas moins de 3 passes décisives, ce qui lui permet de rejoindre deux des plus grands joueurs de l'histoire de la ... Flatteur.

En effet, en étant impliqué sur 8 buts lors de ses 5 premiers matches de Ligue 1 (4 buts, 4 passes décisives), Islam Slimani a fait aussi bien que Neymar et Zlatan Ibrahimovic depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Si vous en doutiez encore, oui, le début de saison de l'Algérien est plus que prometteur.