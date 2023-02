La stat hallucinante dont seuls Kane et Lewandowski peuvent se vanter

Harry Kane et Robert Lewandowski sont les deux seuls détenteurs d'une incroyable performance qui en dit long sur leur talent.

Ce dimanche 26 février 2023, la 25e journée de Premier League proposait un énième derby londonien avec une opposition entre Tottenham et Chelsea au Tottenham Hotspur Stadium.

Les Spurs se sont imposés 2-0 enfonçant un peu plus les Blues dans la crise. Les deux buts des locaux ont été inscrits par Oliver Skipp (46e) et par l'inévitable Harry Kane (82e).

L'incroyable régularité de Kane et de Lewandowski

Avec cette réalisation, Harry Kane peut se vanter d'une incroyable statistique. Il est l'un des deux seuls joueurs à avoir marqué au moins 20 buts, toutes compétitions confondues, lors des neuf dernières saisons pour un club évoluant dans l'un des cinq grands championnats européens (Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A).

L'autre joueur avec qui il partage cette performance est Robert Lewandowski qui porte depuis cette saison les couleurs du FC Barcelone (avec déjà 25 buts au compteur avant Almeria-Barça) et qui faisait avant les beaux jours du Bayern Munich.

Le Polonais fait d'ailleurs encore plus fort qu'Harry Kane puisque cela fait douze saisons qu'il atteint ce total (il a commencé avec le Borussia Dortmund lors de la saison 2011-2012).

La baisse de régime de Messi et Cristiano Ronaldo

Ce qui est incroyable, c'est de ne pas voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo faire aussi bien. L'Argentin n'a mis que 11 buts la saison dernière avec le PSG (6 en Ligue 1, 0 en Coupe de France et 5 en Ligue des champions) alors qu'il avait mis au moins 20 buts lors des treize saisons précédentes avec le Barça (de 2008-2009 à 2020-2021).

Quant à Cristiano Ronaldo, c'est sa saison 2022-2023 qui l'empêche de figurer aux côtés d'Harry Kane et de Robert Lewandowski. Le Portugais n'avait marqué que trois buts pour Manchester United (un en Premier League et deux en Ligue Europa) avant d'être licencié le 22 novembre 2022.

Et comme CR7 a rejoint Al-Nassr, en Arabie saoudite, ses buts ne sont plus comptabilisés dans ce classement des buteurs les plus prolifiques et les plus réguliers au sein des cinq grands championnats européens.