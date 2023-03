Sporting Portugal – Arsenal : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Sporting CP-Arsenal.

Le Sporting veut déjouer les pronostics

« Nous ne sommes pas les prétendants pour le sacre en Ligue Europa, mais nous prétendons remporter chaque match », a prévenu l'entraîneur du club portugais Rúben Amorim.

Seulement quatrième du championnat portugais, le Sporting va tenter de faire tomber Arsenal qui réalise une superbe saison et caracole en tête de la Premier League.

Date, horaire et lieu de Sporting Portugal-Arsenal

Date : jeudi 9 mars 2023

Ville : Lisbonne (Portugal)

Stade : Estádio José Alvalade XXI

Heure du coup d'envoi : 18h45 heure française

Compétition : Huitième de finale aller de la Ligue Europa 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Tobias Stieler (Allemagne).

Sur quelle chaîne voir le match Sporting Portugal-Arsenal ?

En France, la rencontre entre le Sporting Portugal et Arsenal sera diffusée simultanément sur RMC Sport UHD et RMC Sport 1.

Le streaming pour voir le match Sporting Portugal-Arsenal

En France, il sera de possible de voir le match Sporting Portugal-Arsenal en streaming sur l'application RMC SPORT.

Les compositions probables de Sporting Portugal-Arsenal

Pour cette rencontre, le Sporting Portugal sera privé de Manuel Ugarte qui est suspendu et de Daniel Bragança, blessé aux ligaments croisés.

Concernant les Gunners, Mikel Arteta devra se passer des services de Leandro Trossard, touché à l'aine, de Gabriel Jesus, de Mohemed Elneny et d'Eddie Nketiah.

L'équipe probable du Sporting Portugal : Adan - Inacio, Coates, St. Juste - Esgaio, Tanlongo, Morita, Reis - Edwards, Paulinho, Pedro Gonçalves.

L'équipe probable d'Arsenal : Turner - White, Saliba, Gabriel, Tierney - Xhaka, Jorginho - Saka, Odegaard, Smith Rowe - Martinelli.

Les statistiques à connaître avant Sporting Portugal-Arsenal

● Le Sporting Portugal n'a jamais battu Arsenal en quatre rencontre : un nul et une défaite lors des seizièmes de finale de la Coupe des villes de foires 1969-1970 et à nouveau un nul et une défaite lors de la phase de groupes de la Ligue Europa 2018-2019.

● Lors des quatre précédents matches entre les deux équipes, le Sporting n'est jamais parvenu à marquer : 0-0, 0-3, 0-1, 0-0.

● Toutes compétitions européennes confondues, le Sporting Portugal a joué 27 matches contre des clubs anglais pour un bilan de 9 victoires, 6 nuls et 12 défaites.