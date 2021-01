Solskjaer savoure la place de leader et se projette déjà sur Liverpool

Après la victoire à Burnley (0-1), l'entraîneur des Red Devils s'est félicité de figurer à la première place du classement de la Premier League.

Vainqueur à en match en retard (0-1), a réalisé le coup parfait, mardi soir ! Grâce à leur victoire, les Red Devils de Paul Pogba, auteur de l'unique but de la rencontre, se sont emparés, seuls, de la tête de la . En effet, ils comptent désormais trois points d'avance sur au classement.

Au sortir de la rencontre, Ole Gunnar Solskjaer était satisfait des progrès affichés, notamment par Paul Pogba, décisif. "Nous nous améliorons de plus en plus (...) Les frustrations étaient là pour tout le monde à voir et cela a affecté nos performances, je ne peux pas laisser cela arriver. La performance de Paul ? Lui et Nemanja Matic ont joué au milieu de terrain comme des joueurs qui se connaissent", a d'abord déclaré l'entraîneur de Manchester United, heureux de la victoire.

Liverpool, "un excellent test" pour Ole Gunnar Solskjaer

"Nous avons choisi Nemanja et Paul et nous avons très bien joué ensemble. Les deux ont fait la différence. La physicalité, l'expérience, le savoir-faire et la qualité... Je suis dans une position chanceuse, beaucoup de bons milieux de terrain parmi lesquels choisir", a ensuite ajouté le Norvégien, déjà tourné vers Liverpool.

"Nous avons hâte d'y être, nous aimons être là où nous en sommes. Nous sommes là où nous sommes, y aller en sachant que nous jouons la meilleure équipe du pays, championne de droit, nous attendons avec impatience et c'est un excellent test pour savoir où nous en sommes face à une bonne équipe", a ainsi confié le technicien. En cas de succès face aux Reds, Manchester pourrait compter six points d'avance sur les hommes de Jürgen Klopp et s'affirmer encore un peu plus.

Vivement critiqués en début de saison, les Red Devils sont en progression constante et peuvent rêver de renouer, enfin, avec leur gloire d'antan. Mais la Premier League est un championnat disputé dans lequel les retournements de situations sont nombreux. Le plus dur commence maintenant pour les partenaires de Paul Pogba.