Manchester United, Solskjaer prêt à fausser la compétition en PL

Le manager de Man United, Ole Gunnar Solskjaer, va procéder à un turn-over lors des derniers matches, quitte à irriter certaines formations de PL.

Ole Gunnar Solskjaer est prêt à provoquer la colère des rivaux de MU dans le Big Four en faisant tourner son équipe durant les derniers matches de l'exercice. Le manager des Red Devils affirmant que cette situation particulière n'est "pas mon problème, c'est le problème de tout le monde".

Après avoir vu son dernier match de Premier League avec Liverpool reporté à la suite de manifestations de supporters à Old Trafford, l'équipe mancunienne doit revoir ses plans vu qu'elle est quasi assurée de finir deuxième au classement du championnat et est qualifiée pour la finale de la Ligue Europa.

United a quatre matches de Premier League prévus en l'espace de 10 jours seulement, dont le premier face à Aston Villa ce week-end, ce qui signifie que Solskjaer va devoir bricoler ses compositions de départ indépendamment de ce que pourraient penser ceux qui l'entourent dans le classement.

Solskjaer ne se préoccupe que de son équipe

Solskjaer a déclaré à propos des défis auxquels il est confrontés : "Je dois penser à mes joueurs mais je sais qu'il y aura des équipes qui se battront pour les places de la Ligue des champions qui ne penseront pas que c'est la meilleure équipe de Man Utd et que ce ne sont pas les meilleurs joueurs. Certains ne seront peut-être pas satisfaits de la composition de mon équipe pour un match ou deux matchs. Cela pourrait affecter quiconque accède à la quatrième position ou à la Ligue des champions. Mais, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de tout le monde."

"Je peux vous promettre qu'il est impossible de jouer 90 minutes à cette intensité, à ce niveau en Premier League quatre fois de jeudi à jeudi. Cela signifie que je ne peux pas jouer tout le monde toutes les minutes, ce qui signifie que nous devons prioriser", a justifié le coach norvégien.

Quand on lui a fait remarquer que ses choix risquent de fausser la compétition, le Norvégien a confié: "Cela dépend de l'équipe que je mets et dans quels matchs. L'un d'eux pourrait ne pas être heureux parce que je joue peut-être une équipe complète à l'un de ses matches et mettre 11 joueurs différents dans le match suivant. Si je veux m'occuper des joueurs, je vais prendre des décisions qui vont… oui, bien sûr, nous devons juste prendre des décisions. Il faut que ce soit sûr pour les joueurs. Nous voulons essayer de mettre une bonne performance. Mais je ne peux pas les risquer donc ça doit être une rotation et une rotation importante. Ça va être ma plus grande préoccupation, les blessures."