Un problème avec Mourinho ? Smalling répond

Alors qu'il l'avait critiqué lorsqu'il était à Manchester, Chris Smalling est content de retrouver José Mourinho comme coach.

Chris Smalling n'a aucune rancune contre José Mourinho et met de côté toutes les différends passés avec l'ancien manager de Manchester United. A présent, il ne ressent que de l'excitation à l'idée de travailler avec lui à la Roma.

L'un des entraîneurs les plus décorés du football mondial se retrouve en Serie A après avoir coaché successivement Chelsea, United et Tottenham en Premier League. Pendant son séjour à Old Trafford, Mourinho a déjà remis en question la volonté de Smalling de jouer malgré la douleur – lorsque le défenseur anglais a été écarté pour cause de blessure – mais les deux hommes tirent désormais dans la même direction après s'être retrouvés du côté du Stadio Olimpico.

Smalling, qui a fait 100 apparitions pour United en deux ans et demi sous Mourinho, a déclaré à BBC Sport qu'il est content de bosser avec son ancien coach : "En fin de compte, si le manager ne parlait pas de vous et ne voulait pas que vous le fassiez jouer et pousser, c'est à ce moment-là que vous devez vous inquiéter car il a cessé de se soucier de vous, il ne veut pas que vous vous impliquiez et il ne veut pas que vous jouiez. C'est un gagneur né. Il aime pousser tout le monde à ses limites. C'est ce qu'il a fait tout au long de sa carrière et ça a porté ses fruits."

Smalling dithyrambique envers Mourinho

Mourinho a été démis de ses fonctions chez les Spurs en avril après avoir échoué dans sa mission, mais il a connu un succès à peu près partout ailleurs et a l'intention de ramener la Roma au sommet.

Il a guidé l'Inter vers un triplé historique lors d'un précédent passage en Italie et est soutenu par Smalling pour réussir chez les Giallorossi. L'arrière central anglais, qui va vivre sa troisième saison à la Louve, a confié à propos de la venue de Mourinho dans la cité éternnelle : "C'était une assez grande surprise pour beaucoup d'entre nous, mais il y avait une excitation initiale de tout le monde. Je savais que les médias développeraient quelque chose sur notre relation dans le passé. Mais d'un point de vue personnel, c'est une bonne chose parce que j'ai joué sous ses ordres. Nous avons remporté des trophées ensemble. Il m'a nommé capitaine dans l'une de ces finales - la finale de la League Cup - également, donc avoir la chance de jouer sous quelqu'un que vous connaissez est toujours bon. Le fait qu'il a eu tellement de succès et qu'il reste déterminé à gagner trophées à tout prix est un point positif. Je sais à quel point ce serait énorme de remporter un trophée pour Rome. Et l'histoire de Jose montre que le club a choisi l'homme parfait pour le faire."