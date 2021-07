Le site officiel du PSG annonce par erreur l'arrivée de Sergio Ramos

Le défenseur espagnol va bel et bien s'engager au PSG mais l'annonce officielle ne sera faite que demain.

Ce sont des choses qui arrivent. Une mauvaise manipulation et hop, on publie une information avant son officialisation. C'est ce qui vient de se produire au PSG. Depuis ce mercredi, Sergio Ramos est Paris. Le défenseur espagnol a passé la visite médicale avant de se rendre à la Factory, à Boulogne-Billancourt, pour signer son contrat.

Si le PSG a prévu d'officialiser sa nouvelle recrue demain, le site internet du club a fait une boulette en publiant un communiqué expliquant que Sergio Ramos allait porter le numéro 4, comme au Real Madrid, son précédent club. Le site a retiré son communiqué quelques minutes plus tard.

Dans ce communiqué, Sergio Ramos se dit très heureux de pouvoir porter le numéro 4 : « Ce numéro 4, je l'apprécie beaucoup par superstition, parce que je l'ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m'a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m'a poursuivi, m'a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. Maintenant, le n°4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel », nous a confié "SR4". « Pour moi, c'est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe le Paris Saint-Germain. Donc, ce sera forcément très spécial de pouvoir porter mon numéro, ici à Paris. »