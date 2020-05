Sissoko conseille Todibo à la Juventus

L'ancien milieu de la Juventus, Mohamed Sissoko, pense que la direction turinoise serait bien inspirée de recruter le Français Jean-Clair Todibo.

Comme c'est le cas à chaque intersaison, la devrait être très active en matière des transferts cet été. Les Bianconeri devraient céder quelques éléments, et aller en chercher d'autres pour incorporer du sang neuf au sein de l'équipe. L'identité de ses futures recrues reste, bien sûr, encore méconnue.

Dernièrement, les rumeurs ont fait état d'un possible échange avec le Barça et qui impliquerait Miralem Pjanic d'un côté, et Arthur ou Ivan Rakitic de l'autre. Cependant, ce ne sont que des supputations et il est difficile pour l'instant de démêler le vrai du faux.

Un certain Mohamed Sissoko est au courant des bruits qui circulent et pour le Malien, il y a un joueur en particulier que les Turinois devraient arracher aux Blaugrana, en la personne de Jean-Clair Todibo. Ce jeune Français est actuellement en prêt à . "Nous parlons de grands footballeurs comme Pjanic qui pourraient quitter le club, mais je pense qu'il est un peu tôt pour en parler aussi parce que personne ne peut savoir quelle sera la situation après Covid-19", a indiqué l'ancien Parisien à TuttoJuve. "J'ai lu qu'on parle aussi à Todibo, c'est un bon joueur qui se débrouille bien à Schalke 04 et pourrait bien s'adapter à la Juventus."

Todibo, à qui on promet un très grand avenir, susciterait beaucoup d'intérêt dans toute l'Europe. Son nom a aussi été mentionné récemment du côté de la Roma. Affaire à suivre.