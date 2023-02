Sir Alex Ferguson chante les louanges de Marcus Rashford mais donne un étrange conseil à Manchester United

Sir Alex Ferguson est ravi de voir Marcus Rashford jouer aussi bien, pour autant, il conseille à Manchester United de recruter.

Manchester United a mis fin à six ans de disette sans le moindre titre. Et si les Red Devils ont réussi à remporter la Carabao Cup et se portent si bien en Premier League cette saison, c'est notamment grâce aux performances de Marcus Rashford, auteur de douze buts en seize matches toutes compétitions confondues depuis le début de l'année 2023.

"Rashford n'est pas un attaquant de pointe"

Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur légendaire des Red Devils était présent à Wembley dimanche pour voir Erik Ten Hag mettre un terme à une attente de près de six ans pour un trophée majeur à Old Trafford. Après avoir été crédité d'une frappe déviée, Rashford a une nouvelle fois fait trembler les filets contre les Magpies, portant son total personnel à 25 depuis le début de la saison.

Sir Alex Ferguson est ravi de voir une autre star locale s'épanouir sous le maillot de Manchester United, car il a lui-même contribué à en former un grand nombre, mais il reste d'avis qu'un buteur prolifique pour mener la ligne d'attaque des Red Devils doit tout de même encore être recruté l'été prochain.

"Besoin d'un buteur supplémentaire"

Sir Alex Ferguson a déclaré à Sky Sports lorsqu'il a été interrogé sur Rashford et ses récentes performances : "Je ne pense pas qu'il soit un attaquant de pointe. Il opère sur le côté gauche et a été fantastique. Sa finition est toujours bonne, il garde toujours ses tirs à terre - ce qui est très important pour un attaquant - et il est dans une grande veine de forme. Malheureusement pour nous, il est la principale source de buts - nous aurions besoin d'un buteur supplémentaire, mais c'est lui qui le fait".

Nul doute que l'Ecossais verrait d'un bon oeil un renfort pour épauler Marcus Rashford au sein de l'attaque mancunienne, avec le nom d'Harry Kane étant sans cesse lié aux Red Devils depuis plusieurs années, ce dernier étant en fin de contrat avec Tottenham à l'été 2024. Si Marcus Rashford a passé un cap, voir plusieurs, cette saison, du renfort ne lui ferait pas de mal.

Avec un autre buteur de renom, Manchester United pourrait poursuivre son retour vers les sommets du football anglais. Cette saison, Manchester United peut toujours espérer être en quête de nouveaux trophées. Ten Hag a permis à son équipe d'accéder à la course titre en Premier League, aux huitièmes de finale de l'Europa League et au cinquième tour de la FA Cup.