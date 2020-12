Simeone sur le départ de Diego Costa de l'Atlético de Madrid: "Nous voulons l'aider à partir, mais pas que ça nous fasse du mal"

Simeone a expliqué le départ de Diego Costa, le remerciant d'avoir donné son cœur à l'équipe et expliquant le besoin qu'il avait de partir.

Diego Simeone est apparu lors d'une conférence de presse où les questions portaient sur le départ de Diego Costa.Lorsqu'on lui a demandé s'il était blessé par son départ, il a répondu que "le club a publié une déclaration pour parler de la situation de Diego Costa, leur dire que ce dont nous avons discuté avec lui et dans son besoin pour ses problèmes personnels, le club peut l'aider sans nuire au club, ça crée la tranquillité."

"Ils savent que nous aimons Diego, nous passons beaucoup de temps ensemble de la meilleure façon et nous nous sommes beaucoup donnés", a ajouté l'Argentin. El Cholo a ajouté que "Costa a le besoin de relever de nouveaux défis, il est fort et je sais que là où il va, il fera bien les choses". Il affirme: "Je tiens à le remercier, comme tous ceux qui nous ont donné son cœur, et Diego nous a tout donné, du sport à l'humain. J'espère qu'il trouvera le meilleur moyen et pouvoir l'embrasser. La plus belle chose qui reste en cours de route est pour dire bonjour et avoir de bons souvenirs"

Sur la question de savoir si l'Atletico Madrid avait mis une clause pour qu'il ne se rende pas dans une autre équipe, rival des Colchoneros, Simeone a déclaré : "Je n'expliquerai pas les problèmes personnels ici. Nous voulons aider Diego Costa dans son départ et nous ne voulons pas nous faire du mal dans ce qui cela concerne notre compétitivité. En signant son départ, les gens qui travaillent au club auront trouvé un équilibre".

Simeone botte en touche pour Marcos Alonso

L'article continue ci-dessous

Interrogé sur l'éventuel remplacement de Diego Costa dans l'effectif, il a expliqué que "en parallèle, la direction sportive travaille toujours contre toute situation qui peut arriver. Le club me dira ce qu'il en pense. Qu'il vienne ou non occuper la place que Diego Costa laisse vide". Concernant la possible arrivée de Marcos Alonso, il a précisé que "je ne parle pas de ce que les gens pensent de l'extérieur, je pense au match contre "

La prolongation de Diego Simeone est également au centre des attentions dans la capitale espagnole. L'Argentin a rassuré les supporters sur ce sujet : "Ils me connaissent, je suis heureux à l'endroit où je suis et je regarde en arrière pour voir à quel point nous pourrions travailler au club et dans sa croissance que nous avons tous eu jours après jour, match après match, nous verrons plus tard et chercherons le meilleur pour le bien de tous".

Concernant la sanction infligée à Trippier de 10 semaines, Simeone a expliqué que "ce sont les circonstances que nous devons vivre. Cela semble injuste d'après ma vision. Espérons que l'on pourra revoir pourquoi les dommages sont causés à l'Atlético alors que cela n'a rien à voir avec cela et espérer qu'il pourra être revu et évalué. C'est plus avantageux pour la fédération anglaise. Espérons qu'il est entendu que l'avantage qui est donné à l'un est enlevé à l'autre".