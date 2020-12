Atlético - Marcos Llorente ne regrette pas d'avoir quitté le Real Madrid

Leader de la Liga avec les Colchoneros, Marcos Llorente vient de boucler une année 2020 de haute volée. Formé au Real, il se plaît à l'Atlético.

C'est un constat qui s'applique à la quasi totalité des championnats majeurs européens : le contexte sanitaire actuel est venu chambouler la hiérarchie. Les grands clubs, habituellements si dominateurs, peinent à asseoir leur supériorité au classement. L' , où le Real et surtout le Barça ne survolent pas, n'échappe pas à la règle.

Résultat des courses, c'est bien l'Atlético de Madrid qui vire en tête en . Avec 32 points au compteur, les Colchoneros sont certes à égalité de points avec le , mais les hommes de Diego Simeone comptent deux matches en moins. Autant dire qu'ils ont la possibilité de faire le break dans les prochaines semaines. Une situation qui fait le bonheur des amoureux de football, mais aussi des principaux intéressés. À l'image de Marco Llorente, milieu de terrain de l'Atlético, qui ne boude pas son plaisir.

"Madrid et Barcelone ont perdu des points qu'ils n'auraient pas laissé filer"

"C'est beau et très compliqué. Il a été prouvé que si vous n'étiez pas à 100%, n'importe quelle équipe vous met en difficulté. Au cours de ces mois, il y a eu des matches très compliqués, Madrid et Barcelone ont perdu des points qu'ils n'auraient pas laissé filer les autres années. Avec notre philosophie qui consiste à toujours aller de match en match, les choses se sont bien passées pour nous. Je pense que l'équipe travaille bien, qu'elle fait de bons matchs et que nous avons réussi à obtenir de bons résultats. Espérons que l'année prochaine nous continuerons sur la même voie", a ainsi analysé l'ancien du Real Madrid, dans une longue interview accordée à AS ce lundi matin.

Néanmoins, attention à l'enflammade, rien n'est encore fait. "Je ne connais personne qui ait gagné la en décembre. C'est très long, il reste beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'équipes qui sont devant avec nous et dès que tu te relâches, tu descends et si tu te ressaisis, tu remontes. Tout peut arriver, nous ne pensons pas au-delà du prochain match, nous nous en sortons bien avec cette dynamique, d'ici la fin de la Liga il reste encore beaucoup de choses à faire, mais il est clair que nous allons nous battre pour le titre", a promis Marcos Llorente, particulièrement performant en 2020. D'ailleurs, il estime tout simplement avoir évolué à son meilleur niveau depuis le début de sa carrière.

"Évidemment, cette année 2020 a été mon année"

"Ce fut ma meilleure année sportive, non seulement pour le jour à Anfield, qui a été le plus beau et le plus spécial de ma carrière de footballeur, mais aussi pour ce qui a suivi ce match. Après le confinement, j'ai joué un grand rôle, nous avons réussi à nous qualifier pour la , ce qui n'était pas le cas avant le confinement. Au début de cette saison, c'est la même chose, j'aide l'équipe, je fais de bonnes choses pour l'équipe. Donc oui, évidemment, cette année 2020 a été mon année", a-t-il déclaré.

Enfin, Marcos Llorente a comparé le Real Madrid et l'Atlético, deux éternels rivaux de la capitale espagnole. "Certains jouent en blanc et d'autres en rouge et blanc. Ce sont deux très grands clubs, qui chaque année se battent pour les mêmes titres. J'ai vécu une étape à Madrid, maintenant j'en vis une à l'Atlético. Ce sont des coéquipiers différents, des entraîneurs, des clubs différents... Ça n'a rien à voir. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je suis très heureux à l'Atlético de Madrid, nous sommes une famille très unie, le groupe est très uni, cela se voit sur le terrain... Tant le staff technique que les joueurs, les gens du club, les physios, les employés... Entre nous tous, nous avons une bonne relation et cela rend le quotidien très positif. Je suis très heureux d'être venu à l'Atlético et je ne regrette rien", a-t-il assuré. Comme quoi, une telle transition peut aussi bien se passer.