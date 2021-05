"Si tu mets Benzema, Griezmann et Mbappé dans un shaker, tu as tout"

Pour Mamadou Sakho, l’équipe de France a ce qui se fait de mieux dans le monde avec le retour de Benzema.

Mardi, la France du football a été en ébullition durant une grande partie de la journée et il y avait de quoi. La rumeur insistante d’un retour de Karim Benzema en équipe de France se faisait de plus en plus grande au fil des heures. Après plus de cinq ans au placard et de différends avec Didier Deschamps, l’attaquant madrilène allait revenir chez les Bleus, seulement un mois avant le début de l’Euro.

Le timing posait question et c’est pourquoi le doute subsistait encore. Pour tous les dissiper, fallait-il encore attendre l’annonce de la liste de sélectionneur. Finalement, Deschamps a réalisé ce que de nombreux fans de Benzema attendaient depuis des mois, en sélectionnant l’ancien Lyonnais dans sa liste des 26.

Malgré sa longue absence, une finale de l’Euro en 2016 et un titre mondial en 2018 acquis sans lui, Benzema ne revient pas pour faire de la figuration.

En écoutant la liste de Deschamps, Joachim Löw et Fernando Santos, respectivement sélectionneurs de l’Allemagne et du Portugal, ont dû se demander s’ils ne faisaient pas un mauvais rêve. Malheureusement non.

Dans ce groupe de la mort avec en plus la Hongrie qui jouera à domicile, la France s’avance avec une armada offensive rarement vue. Karim Benzema, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Olivier Giroud, il y a de quoi avoir des maux de tête.

"Je me dis que c'est la meilleure attaque du monde, estime Mamadou Sakho dans L’Equipe. Sans oublier Ousmane (Dembélé) ou Kingsley (Coman). C'est un trio qui fait peur, une attaque de feu. Et ils jouent dans les plus grands clubs du monde. Donc la capacité de s'adapter l'un à l'autre, ils l'ont. Au-delà des matches, j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux et, je le répète, ils ont une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne."

"Ce qui me frappe, chez eux, c'est leur intelligence de jeu hors norme, détaille le héros du barrage face à l’Ukraine pour la Coupe du monde 2014. Je ne sais pas si les gens se rendent totalement compte de l'intelligence dans leurs déplacements. Ils arrivent toujours à se mettre dans des positions, des situations où ils vont être dangereux. Ça va être sur des choses qui leur paraissent simple: une orientation du corps, un placement entre les lignes ou dans l'espace libre. Et eux, tout ça, ils le voient avant."

"Si tu mets ça dans un shaker, tu as tout, rigole le défenseur. De la vitesse, de l'intelligence, de la précision et de la malice. Qui aujourd'hui a ça dans le monde?"