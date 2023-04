Si Manchester City veut entrer dans la cour des grands en Ligue des champions, le Real Madrid est le meilleur test pour cela

Manchester City atteint les demi-finales de la Ligue des champions pour la troisième année consécutive, face au Real Madrid encore une fois.

Manchester City a battu le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions 2022/23 et, pour la troisième année consécutive, se trouve en demi-finale de la meilleure compétition européenne. Le dernier test avant une éventuelle finale sera, une fois de plus, contre le Real Madrid. Et il est impossible d'imaginer un meilleur adversaire pour le club anglais afin de montrer qu'il est, aujourd'hui, l'un des grands du Vieux Continent.

Il ne faut pas confondre le fait d'être une puissance sportive européenne, comme l'a été City au cours des dernières décennies, avec la grandeur continentale. Même l'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, ne commet pas cette erreur. "Il est évident que nous pouvons arriver en huitièmes de finale et franchir une nouvelle étape. Je ne le nie pas. Mais si on nous compare aux autres grandes équipes, un titre ne changera rien. Nous sommes des adolescents dans cette compétition. Nous voulons gagner, évoluer vers cela. Et la meilleure façon de gagner est de ressentir ce genre de pression", a déclaré Guardiola en 2019.

Un sentiment de revanche

Jusque-là, City comptait neuf participations à la Ligue des champions et sa meilleure campagne avait été une demi-finale, en 2016, avec une élimination face au Real Madrid de Cristiano Ronaldo et compagnie un an avant l'arrivée de Pep Guardiola à la tête de l'encadrement des Citizens. De 2021 à 2023, le club bleu de Manchester a atteint les trois dernières demi-finales et a été finaliste en 2021. En d'autres termes, il a réussi à franchir des étapes.

Mais le chemin vers la grandeur, ou - pour faire un parallèle avec les mots de Guardiola - l'âge adulte en Ligue des champions, est encore quelque chose que Manchester City cherche. La dernière élimination en demi-finale, en 2022, face au Real Madrid, l'a bien montré : le club espagnol a effectué une remontée héroïque dans les dernières minutes, alors que la qualification était entre les mains des Anglais.

Getty

Le Real Madrid s'est développé en tant que club, tandis que la Ligue des champions - alors appelée Coupe d'Europe des champions - s'est développée en tant que championnat. C'est un peu comme s'il s'agissait de frères jumeaux, qui sont apparus au monde en même temps et ont atteint la maturité ensemble. L'histoire est différente en ce qui concerne Manchester City. "Il y a dix ans, nous ne regardions que la télévision", a rappelé Guardiola à Fred Caldeira, journaliste à TNT Sports, avant le quart de finale contre le Bayern de Munich en avril 2023.

Getty Images

"L'histoire existe", a déclaré le Catalan avant d'éliminer le Bayern (3-0 à l'aller, 1-1 au retour), dans des termes qui pourraient également s'appliquer au Real Madrid. "Mais nous ne jouons pas contre elle. Nous jouons contre onze joueurs, plus les remplaçants, pas contre ce qu'ils ont accompli", a-t-il noté. La recette pour passer de l'adolescence à l'âge adulte ? "Il faut être fidèle à soi-même autant que possible. Nous avons notre plan de jeu à suivre jusqu'au bout, nous devons jouer notre jeu autant que possible".

S'il cherche à prouver qu'il est un adulte sur la scène européenne, et pas seulement un adolescent fort, il n'y a pas de meilleur adversaire pour Manchester City que le Real Madrid - qui, ironiquement, s'appuiera sur le pouvoir décisif des jeunes Vini Júnior et Rodrygo, jouant comme des adultes, et maintenant la position hégémonique des Merengue en tant que grande équipe à battre sur le Vieux Continent.