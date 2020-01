Sheringham : "Il y a beaucoup de problèmes Manchester United et Pogba est l'un d'entre eux"

L'ancien attaquant de Manchester United estime que le milieu de terrain français fait plus de mal que de bien aux Red Devils.

Paul Pogba est un joueur «talentueux» mais il ne «creuse pas profondément» dans les moments cruciaux pour , selon Teddy Sheringham.

Pogba connait jusqu'ici une campagne 2019-20 plutôt frustrante, aux prises avec une blessure persistante à la cheville qui a réduit sérieusement son temps de jeu. Le champion du monde avait été présenté comme l'élément à même de ramener MU vers les sommets après son transfert de la en 2016, mais il n'a pas relevé le défi. Son attitude et son investissement envers la cause du club ont aussi été souvent remis en question.

Pogba a exprimé le souhait de quitter United à la fin de la saison dernière, mais Ole Gunnar Solskjaer l'a convaincu de rester malgré l'intérêt signalé du . Les géants de la ont été appelés à lancer une offre officielle pour Pogba cet été, avec peu de signes que le Français prolonge son contrat actuel, qui doit expirer en 2021, à Old Trafford.

United a eu du mal en l'absence de son milieu tricolore et une défaite 2-0 contre , leader de la dimanche, a encore compliqué sérieusement sa tâche pour une place dans le top quatre.

Sheringham pense que les Red Devils ont un certain nombre de problèmes urgents à résoudre avant de pouvoir redécouvrir les gloires passées, et en premier lieu le cas Pogba. "Il y a de gros problèmes à Man Utd et je pense que Pogba est l'un d'eux", a déclaré l'ancien attaquant de United à TalkSPORT. "Je sais qu'il ne joue pas depuis quelques mois, et nous ne pouvons pas le blâmer pour ce qui se passe sur le terrain maintenant, mais nous parlons toujours de lui. Lorsque vous regardez ceux qui sont censés être vos leaders, vous voulez que quelqu'un donne tout à 100% à chaque match."

"C'est évidemment un garçon talentueux mais son comportement parfois lorsque vous cherchez des gens pour se donner à fond ne sied pas vraiment avec les fans de Man Utd et la façon dont ils ont été élevés et les joueurs qu'ils ont vus au fil des ans, a poursuivi l'un des héros de la finale de C1 en 1999. Vous pensez à Bryan Robson et Roy Keane, avec leur désir de se donner à fond et de retourner les choses, et vous regardez Pogba sur le terrain en train de trottiner, va-t-il renverser la vapeur quand les choses vont mal ? Il n'a pas vraiment creusé profondément à des moments importants pour Manchester United et je pense que les gens en ont assez de lui."