Shearer furieux après la simulation d'Immobile

Aujourd'hui consultant, l'ancienne vedette des Three Lions est outrée par la simulation d'Immobile lors d'Italie-Belgique.

Lors du quart de finale entre l'Italie et la Belgique, une action a fait le tour du monde. Sur l'action du premier but italien, Ciro Immobile commet une simulation dans la surface de réparation, reste au sol comme s'il venait d'être victime d'une terrible faute puis se relève d'un seul coup quand il comprend que son équipe vient de marquer.

Si au pays de la Commedia dell'arte cette action fait sourire, à l'étranger, elle ne passe du tout. Consultant pour la BBC lors de la rencontre, Alan Shearer, ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre, n'a pas du tout apprécier le comportement de Ciro Immobile et il l'a fait savoir : « Nous avons cette scène d'Immobile. Si vous le regardez, il descend et il essaie désespérément d'obtenir le penalty : « je suis à l'agonie, je suis à l'agonie ! » Puis le ballon va au fond des filets et d'un coup « je vais bien ». C'est incroyable, quelle récupération ! Je ne veux même pas rire de ça, parce que c'est pathétique! Vous pouvez même le voir jeter un petit coup d'œil à l'arbitre avant de se jeter au sol. C'est pathétique et embarrassant ! »

Le défenseur belge Jan Verthongen qui a pris part au match, était lui aussi déçu par le comportement des joueurs italiens : « L'Italie a une bonne équipe mais je ne veux pas non plus leur faire trop de compliments. Ils m'ont trop énervé pour ça. »