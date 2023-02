Shakthar Donetsk – Rennes : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Donetsk-Rennes.

Rennes, le rebond par l'Europe ?

C'est un Stade Rennais à la peine sur le plan sportif qui s'apprête à défier le Shakthar Donetsk à Varsovie (le match a été délocalisé en Pologne en raison de la guerre en Ukraine).

Les Bretons enchaînant les mauvais résultats depuis plusieurs semaines et vont tenter de se relancer grâce à la Coupe d'Europe.

Ils feront face à une équipe ukrainienne qui a perdu sa star (Mudryk a été transféré cet hiver à Chelsea), qui n'aura pas l'avantage du terrain et qui devrait manquer de rythme. Le dernier match du Shakthar remonte au 23 novembre 2022 à cause de la Coupe du monde au Qatar et de la longue trêve hivernale du championnat ukrainien (qui ne rependra qu'en mars).

Date, horaire et lieu de Shakthar Donetsk-Rennes

Date : jeudi 16 février 2023

Ville : Varsovie (Pologne)

Stade : Stade du maréchal Józef Piłsudski (Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

Heure du coup d'envoi : 18h45 heure française

Compétition : barrage aller de la phase à élimination directe de la Ligue Europa

Arbitre de la rencontre : Monsieur Irfan Peljto (Bosnie-Herzégovine).

Sur quelle chaîne voir le match Shakthar Donetsk-Rennes ?

En France, la rencontre entre le Shakthar Donetsk et le Stade Rennais sera diffusée sur RMC Sport 1.

Le streaming pour voir le match Shakthar Donetsk-Rennes

En France, il sera de possible de voir le match Shakthar Donetsk-Rennes en streaming sur l'application RMC Sport.

Les compositions probables de Shakthar Donetsk-Rennes

Pour cette rencontre, le Shakthar devra se passer des services de Yegor Nazaryna, Oleg Ocheretko et de Maryan Shved, tous trois blessés.

De son côté, le Stade Rennais sera privé de Lorenz Assignon, d'Hamari Traoré, de Xeka et de Martin Terrier qui sont blessés.

L'équipe probable du Shakthar Donetsk : Trubin - Lucas Taylor, Bondar, Matviyenko, Mykhaylichenko - Sudakov, Stepanenko, Kryskiv - Bondarenko, Traoré, Petryak.

L'équipe probable de Rennes : Mandanda - Spence, Rodon, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Doué, Doku - Gouiri, Kalimuendo.

Les statistiques à connaître avant Shakthar Donetsk-Rennes

● Le Shakhtar a remporté l'unique rencontre entre les deux équipes : une victoire 1-0 à Rennes lors de la Coupe UEFA 2005-2006 (à l'époque, les équipes ne s'affrontaient qu'une seule fois lors de la phase de groupes).

● Le Shakhtar n'a remporté qu'un seul de ses quatre matches à Varsovie - une victoire 3-2 contre le Legia en Coupe UEFA 2006-2007. Cette saison, l'équipe ukrainienne n'a gagné aucun de ses trois matches à domicile en la Ligue des champions (2 nuls, 1 défaite).

● Toutes compétitions confondues, le Stade Rennais a perdu 6 de ses 10 derniers matches après avoir réalisé une série de 17 matches sans défaite.