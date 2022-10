Séville : Un ancien de l'OM pressenti pour succéder à Julen Lopetegui

Le FC Séville démet Lopetegui de son poste, alors qu'il avait un contrat jusqu'en juin 2024 et son remplaçant sera Jorge Sampaoli.

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : le FC Séville a annoncé que Julen Lopetegui n'est plus l'entraîneur du club andalou. Après un début de saison décevant, la défaite face au Borussia Dortmund en Ligue des champions a été la goutte qui a fait déborder le vase pour l'ancien sélectionneur de la Roja.

Quelques minutes après la défaite en Ligue des champions, le club andalou a publié un communiqué officiel. L'entraîneur basque, qui a remporté un titre en Ligue Europa et réussi à se qualifier pour la Ligue des champions trois années de suite, est limogé alors que le FC Séville est en difficulté en championnat et en Ligue des champions.

Pourquoi Séville limoge Lopetegui ?

L'entraîneur a terminé la saison dernière avec de mauvais résultats et, malgré l'objectif d'atteindre la Ligue des champions, il n'a pas non plus bien commencé la saison en championnat, avec cinq défaites, trois nuls et une seule victoire lors de ses neuf premiers matchs. La mauvaise passe de l'équipe et les mauvais sentiments ont précipité le limogeage de l'entraîneur basque.

Combien d'années de contrat avait-il ?

Julen Lopetegui quitte le FC Séville après avoir été licencié ce mercredi soir. Le Basque avait encore deux ans de contrat, qui expire en juin 2024. Il devra désormais être indemnisé pour son licenciement par le club andalou, qui devra trouver un accord avec les dirigeants du club sur la question de son indemnité de départ.

Qui sera le remplaçant de Julen Lopetegui ?

Pour succéder à son désormais ex-entraîneur, le FC Séville a déjà une idée en tête. En effet, le club andalou veut faire revenir un ancien de la maison qui a entre temps entraîné au Brésil mais aussi et surtout à l'Olympique de Marseille. Le successeur de Julen Lopetegui n'est autre que Jorge Sampaoli.

Le FC Séville négocie déjà avec Jorge Sampaoli pour remplacer Julen Lopetegui. Comme GOAL a pu le confirmer, les négociations sont bien engagées pour que l'Argentin revienne dans le club qu'il a dirigé lors de la saison 2016-2017. L'ancien technicien de l'OM est libre de tout contrat depuis son départ brutal au mois de juillet du club phocéen.