Séville - Real Madrid (0-1), le Real repart timidement vers l’avant

En déplacement à Séville, le Real a signé une victoire très importante sur le plan mental (1-0). Vinicius Jr a marqué le seul but de la partie.

Zinédine Zidane peut pousser un grand ouf de soulagement. Fortement menacé à son poste d’entraineur du Real suite à la défaite essuyée contre le en Ligue des Champions (0-2), le coach français a vu les siens se remettre dans le sens de la marche en allant gagner à Séville (1-0), un autre déçu de la semaine continentale.

Vinicius a libéré le Real

A Sanchez Pizjuan, les champions d’ n’ont pas réalisé leur meilleur match de la saison. Loin s’en faut. Mais, ils ont su livrer une prestation sérieuse, et assurer ce qu’ils étaient venus chercher. A savoir les trois points mis en jeu. Un but leur a suffi pour cela, et il fut l’œuvre de Vinicius Jr à la 56e minute.

Après avoir déjà été tout proche de scorer en tout début de partie, l’ailier brésilien a fait la différence en surgissant devant Bono suite à un centre à terre de Ferland Mendy. Le gardien marocain a raté son intervention, mais le Merengue est à féliciter pour son opportunisme sur le coup.

Les visiteurs ont donc eu besoin d’un petit coup de pouce pour pouvoir prendre les devants, mais l’ouverture du score était relativement méritée. En première période, et sans vraiment survoler les débats, ils avaient déjà été proches de marquer à plusieurs reprises. En plus de l’occasion initiale de Vinicius, il y a eu une tête manquée de Karim Benzema (8e), une frappe lointaine de Toni Kroos (24e) et un autre essai de Benzema, qui a contraint Bono à un bel arrêt (38e).

La réaction tardive des Sévillans

Séville, pour sa part, a longtemps été inoffensif. L’équipe de Lopetegui ne s’est créé sa première opportunité qu’à la 53e avec un retourné de Luuk De Jong, sur lequel Thibaut Courtois est resté vigilant. Ce n’est qu’après avoir encaissé le but que les Andalous se sont mis à jouer plus haut et enchainer les remontées de balle rapide. Un sursaut qui n’a cependant rien donné, malgré quelques alertes intéressantes. Nemanja Gudelj a alerté Courtois sur coup franc (75e), Suso a tenté sa chance de loin mais sans cadrer (80e), et Lucas Ocampos a placé sa spéciale, trop molle pour surprendre le gardien madrilène.

Au final, le s’est donc imposé, signant un rebond plus que bienvenu après deux faux-pas consécutifs. Benzema et ses coéquipiers remontent sur le podium du classement, et surtout ils préparent de la meilleure des façons la réception de Moenchengladbach en Ligue des Champions. Un match ultra-important pour leur avenir européen. Séville, pour sa part, reste cinquième.