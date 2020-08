Séville - Ocampos : "Cette Coupe est aussi un peu pour tous les Marseillais"

Vainqueur de l'Europa League avec Séville, Lucas Ocampos a dédié la Coupe aux fans marseillais, deux ans après la finale perdue contre l'Atlético.

Lucas Ocampos n'a pas oublié ses saisons passées sous le maillot de l' . Finaliste malheureux de l'Europa League il y a deux ans contre l'Atlético de Madrid (0-3), l'ailier argentin a dédié la coupe aux supporters olympiens après l'avoir remportée au terme de sa première saison à Séville, contre l'Inter (3-2).

"Cette coupe est aussi un peu pour tous les Marseillais. En 2018, on a perdu en finale, on a beaucoup souffert. J'espère leur donner aujourd'hui un peu de joie", a-t-il confié après la rencontre au micro de RMC Sport.

Et alors que les deux équipes disputeront la la saison prochaine, Ocampos aimerait bien retrouver ses anciens coéquipiers. "J'espère retrouver le Vélodrome, ce stade magnifique, et tous les supporters. Et je souhaite une bonne saison à l'OM."