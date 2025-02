Séville - Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

FC Séville vs FC Barcelone

Séville accueille le Barça ce dimanche. Les Catalans visent un 3e succès de rang pour rester dans la course au titre. Duel à enjeu à Sánchez Pizjuán !

Le FC Barcelone se déplace au stade Ramón Sánchez Pizjuán ce dimanche soir pour affronter le Séville FC dans un duel crucial de Liga. Les Blaugranas visent une troisième victoire consécutive en championnat pour rester au contact des leaders, qui n'ont pu se départager samedi, tandis que les Andalous cherchent à prolonger leur série d’invincibilité et se rapprocher des places européennes.

Séville veut croire à l’Europe

Malgré une saison compliquée, le Séville FC occupe la 12e place avec 28 points, à seulement quatre unités de la sixième position, synonyme de qualification européenne. Sous la houlette de Garcia Pimienta, les Sévillans restent sur une série de quatre matchs sans défaite en Liga, avec un succès notable 2-1 contre Gérone et des matchs nuls face à Valence, l’Espanyol et Getafe. Cette dynamique positive s’explique notamment par une solidité retrouvée à domicile, où ils ont récolté 18 points en 11 rencontres.

La mission s’annonce toutefois ardue face à une équipe du Barça qui reste un adversaire redoutable pour les Andalous. Séville n’a plus battu les Catalans en Liga depuis octobre 2015 et reste sur six défaites consécutives face aux hommes de Hansi Flick.

Le Barça vise le haut du tableau

Fort d’une éclatante victoire 5-0 contre Valence en Coupe du Roi, le FC Barcelone arrive à Séville avec confiance. Ferran Torres, auteur d’un triplé, symbolise la montée en puissance des Catalans, désormais troisièmes de Liga avec 45 points, à trois longueurs de l’Atlético Madrid et quatre du leader, le Real Madrid.

Les hommes de Flick affichent le meilleur bilan à l’extérieur cette saison avec 24 points pris en 12 déplacements. Néanmoins, leur parcours loin de Montjuïc est loin d’être parfait : trois de leurs quatre derniers déplacements en Liga se sont soldés par des matchs nuls, et les défaites contre Las Palmas et Leganés rappellent que tout reste possible.

Alors que le Real Madrid et l’Atlético s’affrontent samedi soir, le Barça pourrait profiter de ce duel pour gagner du terrain en haut de classement, à condition de s’imposer face à Séville dimanche.

Sur quelle chaine suivre le match Séville - Barcelone ?

La rencontre entre Séville et Barcelone sera à suivre ce dimanche 09 février 2025 à partir de 21h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour diffuser du sport.

Horaire et lieu du match Séville vs Barcelone

LaLiga - LaLiga Estadio R. Sanchez Pizjuan

Le match de La Liga entre Séville et Barcelone se jouera au stade Ramon Sanchez Pizjuan à Séville, en Espagne.

Il débutera à 21h00 le dimanche 9 février, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Séville

Jose Angel Carmona sera suspendu en raison de l'accumulation de cartons jaunes, avec Juanlu Sanchez en ligne pour combler l'absence à l'arrière. Dodi Lukebakio devrait être aligné en attaque.

Sur le front des blessures, Joan Jordan et Tanguy Nianzou devraient manquer le match.

Infos de l'équipe de Barcelone

Gavi pourrait revenir à la compétition lors de ce match, tandis que Andreas Christensen, Marc Bernal et Marc-Andre ter Stegen restent à l'infirmerie.

Des joueurs comme Marc Casado, Robert Lewandowski, Ronald Araujo et Gavi peuvent tous espérer commencer, avec Dani Olmo et Inigo Martinez en lice pour rejoindre Ferran Torres sur le banc.

