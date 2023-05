Seule la Ligue des champions, et non Messi ou Neymar, intéresse le PSG

Pour conquérir l'Europe, il faut de grandes stars et une grande équipe. Paris n'a que les stars... mais demain, il pourrait ne plus rien avoir.

Lionel Messi a disputé 37 matches avec le PSG au cours de la saison actuelle et a participé directement, par ses buts et ses passes décisives, à 39 buts. Jusqu'à la blessure qui lui a coûté une nouvelle saison à Paris, le bilan de Neymar était de 34 buts générés en 29 matches. Soit une moyenne d'un but ou plus par match. Un ballon dans les filets, pratiquement à chaque match. Une chose rare. Malgré cela, les deux joueurs sont la cible de protestations de la part des supporters du club, qui réclament leur départ respectif. Une situation à la fois facile et difficile à expliquer.

Difficile à expliquer car seul Kylian Mbappé, le chouchou des Parisiens, est plus décisif dans l'équipe. Messi et Neymar (le Brésilien, bien sûr, quand il est en forme) sont des stars capables de résoudre n'importe quel type de match. Mais les protestations d'une partie des supporters, dont les actions ont été désavouées par le club, ont une explication facile : peu après 2011, lorsque le PSG a été racheté par le Qatar, seule la Ligue des champions est devenue intéressante. Tout ce qui concerne le Paris Saint-Germain est devenu l'otage de cet exploit, qui n'a pas encore eu lieu.

Pour le PSG, les coupes nationales et le championnat de France : ce sont des coupes dont l'importance n'apparaît qu'en cas d'échec. Quand le PSG est champion de France, il n'a fait que son devoir. Quand il ne l'est pas, c'est dommage. Et, soyons honnêtes, l'écart d'investissement des Parisiens par rapport à leurs adversaires locaux est tel que la vérité n'en est pas loin. C'est le niveau d'exigence quand l'argent semble inépuisable pour recruter, et quand la compétitivité nationale n'est pas au rendez-vous. L'excitation diminue, la charge augmente.

Neymar est arrivé au PSG en 2017 avec l'espoir et la responsabilité de mener le club à son titre de Ligue des champions tant rêvé. Il y est presque parvenu en 2020, mais son histoire dans le football français est davantage marquée par les blessures et les attaques de ses propres supporters. Lionel Messi est arrivé en 2021, mais il n'a pas suffi à réaliser le rêve européen. Même avec l'Argentin, les Parisiens sont tombés deux fois en huitièmes de finale, le numéro 30 ayant manqué un penalty contre le Real Madrid à l'une de ces occasions.

Les brillantes prestations de l'Argentin sur la route du titre mondial de 2022 ont eu pour effet secondaire d'accroître le mécontentement des Parisiens à l'égard de Messi, car son niveau au PSG n'a pas aidé le club à atteindre les plus hautes sphères. Messi n'a pas non plus semblé tomber complètement amoureux de Paris, comme c'est le cas avec l'Albiceleste et comme c'était le cas avec Barcelone, et cette relation est en passe de se terminer.

Le problème, bien sûr, ne réside pas dans la présence de Messi ou de Neymar, mais dans la façon dont le club en est venu à sonner sa propre existence. Si le but recherché est la Ligue des champions, de grandes stars et une grande équipe sont les moyens d'y parvenir. Aujourd'hui, le PSG n'a que les grandes stars... mais demain, il pourrait se retrouver sans rien.