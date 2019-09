Serie A - Romelu Lukaku victime d'un dérapage raciste à la télévision italienne

Depuis son arrivée en , Romelu Lukaku n'a pas été épargné au niveau du racisme. Victime de cris de singe lors d'une rencontre à , l'attaquant de l' n'a pas été défendu par une partie de ses propres supporters. Les ultras des Nerazzurri avaient publié un communiqué surréaliste pour tenter de justifier ces insultes racistes.

L'avant-centre belge n'est pas au bout de sa peine puisqu'un consultant de la chaîne TopCalcio24 a également dérapé à son sujet. Luciano Passirani, ancien dirigeant de l' , a réalisé une comparaison douteuse au moment d'évoquer les moyens pour les défenseurs d'arrêter l'ancien joueur de sur les terrains.

"Je ne vois aucun joueur de son calibre en , ni à l' , ni à l'Inter, à la Roma ou à la . Je l’aime beaucoup parce que c'est l’un des plus forts, c’est le sosie de Zapata. Il a quelque chose en plus. Il sait marquer, il transcende une équipe. En un contre un, c’est un tueur. Pour l’arrêter, il suffit de lui jeter dix bananes pour qu’il les mange." Ces derniers mots ont rapidement scandalisé sur les réseaux sociaux.

Italian pundit Luciano Passirani praises @RomeluLukaku9 saying he’s never seen a player of his quality at neither #Inter, #Milan or #Juventus before ending it with “only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”pic.twitter.com/Nv8t8yF9aA