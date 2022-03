Serie A : Miralem Pjanic veut revenir jouer en Italie

Depuis presque dix ans, il est l'un des grands protagonistes de la Serie A, un joueur qui a fait la différence aussi bien avec la Roma qu'avec la Juventus. Miralem Pjanic joue aujourd'hui pour Besiktas, rejoint en prêt du FC Barcelone, mais il n'a surtout pas oublié l'Italie.

Pjanic se sent presque italien

Dans une interview accordée à "La Gazzetta dello Sport", il a admis qu'il aimerait revenir jouer dans le championnat italien. "Ça me manque, honnêtement. J'aimerais revenir. Pour vous faire comprendre, l'élimination de l'Italie de la Coupe du monde m'a touché, comme si j'étais moi aussi italien". L'été dernier, il était également question d'un éventuel retour.

"Il y a eu deux contacts avec la Juventus, puis nous n'avons rien défini et pas à cause d'une question économique. Pour moi, ce n'était pas une question d'argent, même maintenant j'aimerais être important dans un projet et gagner le Scudetto. J'ai la faim, l'expérience, presque 700 matchs : je pense que je peux aspirer à des objectifs élevés, non ?".

Dybala n'a jamais triché

Le milieu de terrain bosniaque a commenté la décision de la Juventus de se séparer de Dybala à la fin de la saison. "J'ai immédiatement écrit à Paulo quand j'ai appris la nouvelle, car pour moi c'est un ami, j'ai toujours aimé jouer avec lui. Je lui ai écrit qu'il était un grand champion et il m'a répondu "merci, mon frère, je t'aime". Je pense que je comprends ce qu'il ressent, il n'a jamais reculé même s'il était malade, il n'a jamais choisi de ne pas jouer pour se protéger. Mais je comprends aussi le club, qui a été très clair. Je pense qu'ils ont choisi un projet différent, avec des joueurs qui sont mieux adaptés à cette idée", a-t-il conclu.