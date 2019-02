Serie A - Marek Hamsik (Naples) en Chine, c'est fait

Après plusieurs semaines de tractations entre les deux clubs, Marek Hamsik s'apprête enfin à quitter Naples pour rejoindre le Dalian Yifang (Chine).

"Naples a décidé de reporter la vente de Marek Hamsik aux Chinois puisque les modalités de paiement du montant convenu ne coïncident pas avec les accords précédemment conclus", écrivait Naples il y a tout juste une semaine, alors que le départ de son milieu de terrain vers le Dalian Yifang était pourtant annoncé comme imminent. En effet, si celui qui est très apprécié des supporters transalpins car présent au club depuis 2007 s'était déjà mis d'accord sur les bases d'un contrat d'une durée trois ans avec le club asiatique, force est de constater que le Napoli, lui, ne s'y retrouvait pas vraiment.

L'avocat du club communique

Ainsi, le président Aurelio De Laurentiis s’avouait par exemple passablement excédé par les méthodes chinoises, et le dossier aurait donc pris une nouvelle tournure durant les derniers jours, poussant le club à mettre entre parenthèses une potentielle transaction.

Ce mercredi, il semblerait que les positions se soient enfin rapprochées, puisque dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport révèle que les négociations entre le club chinois et le Napoli se seraient accélérées et qu’un dénouement est imminent. Preuve en est, l'international slovaque a d'ores et déjà quitté Naples pour rallier Madrid et passer la traditionnelle visite médicale préalable à sa signature sous ses nouvelles couleurs.

Mieux, Mattia Grassani, l'avocat du club napolitain, annonce ce mercredi soir la conclusion des négociations, révélant le scoop à la station de radio "Kiss Kiss Napoli", et confirmant ainsi les rumeurs selon lesquelles l'accord entre Naples et Dalian était imminent. La transaction devrait rapporter une somme avoisinant les 20 millions d’euros à Naples.