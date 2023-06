Serie A : Christophe Galtier à Naples ? Décision imminente

Naples doit se réunir pour choisir son nouvel entraîneur qui pourrait être nommé d'ici la fin de semaine. Christophe Galtier est en bonne position.

À Naples, Christophe Galtier a toujours la côte. Deux ans après avoir refusé de rejoindre le club italien pour rejoindre Nice et à l'issue d'une saison compliquée au PSG, le technicien fait bien partie des favoris pour prendre la succession de Luciano Spalletti, qui vient de quitter le club après avoir remporté la Serie A.

De sources italiennes, le technicien français, qui a été remercié la semaine passée par le club de la capitale et qui est toujours en négociations sur les conditions de son départ, est très bien placé dans la short-liste des potentiels candidats pour s'asseoir sur le banc du Napoli.

Selon nos informations, la direction du club et son président Aurelio De Laurentiis doit se réunir dans les prochaines heures pour trancher le nom de l'heureux élu et entamer les négociations avec son futur coach. Et il se murmure que Galtier ne serait pas insensible à l'intérêt du champion d'Italie en titre.

Dans la foulée, le club devrait donc accélérer et entamer les négociations avec le technicien de son choix. Pour Galtier semble presque inattendue mais elle lui offrirait un rebond de premier plan et peut-être l'opportunité de croiser la route du PSG en Ligue des champions. Il faudra pour cela attendre 2024.