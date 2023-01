Serie A : Adrian Mutu proposé comme futur entraîneur de la Salernitana

L’actuel entraîneur du Rapid Bucarest a été proposé au 16e de Serie A pour remplacer Davide Nicola, menacé après un revers cinglant contre Bergame.

Une claque et du ménage. Dimanche sur le terrain de l’Atalanta Bergame, Guillermo Ochoa a vécu une après-midi cauchemardesque. Le gardien mexicain, passé par l’AC Ajaccio et son équipe de la Salernitana ont encaissé une sévère défaite 8-2 face aux hommes de Gian Piero Gasperini.

Ce revers cinglant pourrait sceller l’avenir de Davide Nicola dont l’équipe figure à la 16e place de Serie A. Après quatre défaites et un nul lors des cinq dernières rencontres, le technicien transalpin a de fortes chances d’être démis de ses fonctions.

Mazzarri également dans les tuyaux



Cette semaine la presse italienne affirmait d’ailleurs que le club, situé au sud de Naples, travaillait déjà au remplacement de son technicien. Les noms de Walter Mazzarri, qui a notamment entraîné Naples (2009-2013) et l’Inter Milan (2014-2015), Eusebio Di Francesco, passé sur le banc de la Roma et de Sassuolo (avec qui il a remporté la Serie B en 2013) et Leonardo Semplici ont été évoqués.

Selon nos informations, le nom d’un jeune entraîneur qui a bien connu la Serie A, la Premier League et l’AC Ajaccio a été proposé aux dirigeants de la Salernitana. Il s’agit d’Adrian Mutu (44ans). Actuellement entraîneur du Rapid Bucarest, quatrième du championnat roumain à sept point du leader Farul Constanta, l’ex-joueur de Chelsea espère un jour trouver un banc en Italie. Un pays dans lequel il a joué pour six clubs différents et vécu près de dix ans.