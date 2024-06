Sergio Conceiçao à l’OM, ça "avance" bien !

L’Olympique de Marseille est proche de faire signer son nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Désormais libre sur le marché après son départ du FC Porto, Sergio Conceiçao peut s’engager avec un club de son choix. Cité proche de l’Olympique de Marseille, le technicien portugais deviendrait-, sauf surprise, l’entraîneur du club du Sud de la France. Les discussions avance bien entre les deux parties.

Conceiçao et Porto, c’est terminé !

Après sept ans passés à la tête du staff technique du FC Porto, Sergio Conceiçao a jugé bon de tourner la page. Alors qu’il était censé d’activer la prolongation conclue jusqu’en 2028 en avril dernier, l’ancien coach du FC Nantes a décidé de ne pas continuer avec les Dragons. Le club a récemment officialisé son départ.

« Concernant l'accord de prolongation du contrat de travail pour quatre années supplémentaires, communiqué le 25 avril 2024 et qui entrerait en vigueur le 1er juillet 2024, l'entraîneur a annoncé aujourd'hui publiquement qu'il avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat, par en vertu de la faculté qui lui est accordée conformément aux clauses respectives. La relation de travail entre les parties prendra fin, à ce titre, le 30 juin 2024 », avait indiqué le FC Porto dans une note officielle.

Tout se déroule bien pour la signature de Conceiçao

L’entraîneur a lui-même annoncé son départ plus tôt avant l’officialisation par son club. Ce qui fait que l’OM est impatient pour boucler le dossier pour se concentrer sur d’autres choses. Mais le technicien portugais a besoin de temps pour prendre une décision pour son avenir, bien qu’il continue les discussions avec l’OM qu’il apprécie bien.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, ce mardi, les discussions se sont intensifiées entre les dirigeants de l’OM et Sérgio Conceição dans les journées du dimanche et lundi, et du positif y sort, même si le coach n’a pas encore tranché. Le club phocéen a bon espoir pour la signature du Portugais. « On avance », a-t-on soufflé dans les bureaux de la Commanderie.

Bien qu’il n’ait pas encore dit oui officiellement à Marseille, Sérgio Conceição a cessé toute négociation avec d’autres clubs. Ce qui rassure encore plus les dirigeants marseillais.