Sergio Aguero testé positif au Covid-19

L'attaquant argentin Sergio Aguero a révélé avoir contracté le Covid-19. Il s'est déjà mis en isolement.

L'attaquant de , Sergio Aguero, a révélé qu'il avait été testé positif au coronavirus et s'était déjà auto-isolé après un contact étroit avec une autre personne atteinte de Covid-19.

Aguero, qui a souffert de blessures cette saison, n'a pas participé à la victoire de City en contre mercredi soir et n'a pas fait partie de l'équipe depuis le 3 janvier, lorsqu'il a fait une apparition de quatre minutes lors de la victoire 3-1 contre .

Il a écrit sur Twitter: "Après avoir été cas contact, je me suis auto-isolé et le dernier test que j'ai passé était positif pour Covid-19. J'ai eu quelques symptômes et je suis les ordres du médecin pour me rétablir. Faites attention, tout le monde! "

Manchester City a été l'un des clubs les plus touchés de la Premier League en termes de nombre de tests de coronavirus positifs, Aguero est le neuvième joueur à avoir contracté cette maladie dans le camp des Eastlands.

Cela inclut des stars de la première équipe telles que Eric Garcia, Gabriel Jesus et Kyle Walker, qui ont tous raté la victoire de City sur Chelsea. Le gardien Scott Carson et le milieu de terrain de 18 ans Cole Palmer ont ensuite été testés positifs le 6 janvier.

Les dernières nouvelles ne vont pas rassurer l'entraineur Guardiola, qui a à peine pu utiliser son attaquant vedette pendant la majorité de la saison de Premier League 2020-21.

Aguero n'a disputé que neuf matchs cette saison pour City, ne jouant que 260 minutes au total. Il n'a pas terminé un match complet pour son club en 2020-21 et n'a marqué que deux fois, tous deux en phase de groupes de la .

Malgré ses soucis divers, City a affiché un bon rendement dernièrement, remportant ses six derniers matches de Premier League. Celui lui a permis de hisser au deuxième rang du classement, à deux points du leader .

Le prochain match des Eastlands aura lieu samedi soir au quatrième tour de la , face à Cheltenham Town. Rien n'indique que la rencontre est menacée, car Aguero dit qu'il était isolé avant de découvrir qu'il était positif et qu'il est donc peu probable qu'il ait transmis le virus à l'un de ses coéquipiers ou au staff de Manchester City.