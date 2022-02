Sergio Aguero : "Je ne regarde plus de football, ça m'effraie"

L'ancienne star de Manchester City, Sergio Aguero, a admis qu'il voulait regarder et jouer au football mais qu'il avait trop peur suite au diagnostic de son arythmie cardiaque. L'ancien attaquant a été contraint de se retirer du football sur les conseils de ses médecins, à la grande consternation des fans du monde entier. L'Argentin a insisté sur le fait que le moment est venu de se détendre, même s'il va commencer à se pencher sur son avenir personnel.

"Maintenant, il est temps de se détendre"

Pour TYC Sports, Sergio Aguero a fait étalage de son spleen. "Aujourd'hui, je veux jouer, mais j'ai peur. Je me suis entraîné toute ma vie au maximum et dans de grandes compétitions. Je ne regarde pas le football ou les informations, je ne me soucie pas de ce qui se passe. Je me concentre sur ce que j'aime le plus, comme les amis", a d'abord confié l'ancien du Barça.

"Revenir jouer me vient à l'esprit de temps en temps, mais je sais que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. On m'a dit que j'avais de la chance parce que j'aurais pu facilement avoir une crise cardiaque. Maintenant, il est temps de se détendre. Je suis heureux de ce que je fais", a-t-il ajouté, confirmé son envie d'oeuvrer pour l'Albiceleste. "Nous discutons encore du rôle que je vais jouer. Le président de la fédération argentine, Claudio Tapia, a toujours été gentil avec moi et m'a demandé de venir. Nous allons discuter un peu plus pour savoir si je vais assister au tirage au sort de la Coupe du monde. Je serai là avec les gars, je m'entends très bien avec eux. Je serai là avec eux et je les aiderai dans les situations tendues".

Qu'était-il arrivé au Kun ?

À la fin du mois d'octobre 2021, on a dit à Aguero que son malaise thoracique était dû à une arythmie cardiaque et il a ensuite été écarté de l'action pendant trois mois. L'arythmie cardiaque se produit lorsque le cœur bat de façon irrégulière, soit trop lentement, soit trop rapidement, mais à l'époque, personne ne pensait nécessairement que le buteur prolifique devrait raccrocher les crampons. Un mois plus tard, en décembre 2021, Aguero a annoncé au monde entier qu'il devait prendre sa retraite à la suite de l'avis médical reçu et a remercié toutes les équipes pour lesquelles il a joué au cours de sa carrière. En larmes...