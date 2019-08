Sergio Aguero atteint les 400 buts en carrière

L’attaquant argentin Sergio Aguero a porté ce dimanche à 400 son nombre de buts en carrière.

Il n’y a pas que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui affolent les compteurs dans le football européen. C’est aussi le cas de Sergio Aguero. L’homme providentiel de présente aussi des chiffres à faire tourner bien des têtes.

Ce dimanche, lors du match de championnat entre les Eastlands et (3-1), « El Kun » a signé un doublé. Et avec ces deux réalisations, il compte officiellement 400 banderilles plantées dans sa carrière, en mixtant les matches en club et ceux disputés avec la sélection. Une barre importante et que peu de joueurs en activité peuvent se targuer d’avoir franchi.

400 - Sergio Agüero has now scored 400 goals for club and country combined, with 235 of those coming for Manchester City. Relentless. pic.twitter.com/GIAmeJOymS — OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2019

Sur les 400 buts que l’international albiceleste a scoré, 235 l’ont été avec les Sky Blues, qu’il avait rejoints en 2011 en provenance de l’Atletico Madrid. Il est, pour rappel, le meilleur buteur de l’histoire de cette formation et en 2015 il avait terminé meilleur réalisateur du championnat anglais.

À noter que l’ancien Rojiblanco compte 3 buts en 3 matches cette saison en . Un joli ratio qui peut l’encourager à viser, à 31 ans, son meilleur total sur un exercice (26 buts en 2014/15).

Pour rappel, Messi compte 671 buts dans son parcours professionnel, tandis que Cristiano Ronaldo, lui, en totalise 689.