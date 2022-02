Sénégal : Sadio Mané a dormi avec le trophée de la CAN

Sadio Mané a emporté le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations dans son lit tandis qu'Edouard Mendy et le reste de ses coéquipiers sénégalais ont dansé dans les couloirs de leur hôtel après leur victoire finale contre l'Égypte.



Dimanche soir, le Sénégal a finalement remporté sa toute première couronne africaine, exorcisant les démons de ses précédentes défaites en finale en 2019 et 2002. Mané a été le héros de la soirée en marquant le penalty décisif dans la victoire de son pays aux tirs au but contre l'Égypte, et l'attaquant de Liverpool a célébré l'événement de fort belle manière.

Le Sénégal laisse exploser sa joie

Sadio Mané, qui a également remporté le titre de meilleur joueur du tournoi après avoir inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en sept matches, s'est montré sur les réseaux sociaux allongé dans son lit avec la coupe en or. L'homme de 29 ans avait également sa médaille d'or autour du cou alors qu'il s'est couché tôt et a laissé le reste de l'équipe du Sénégal poursuivre la fête dans son hôtel au Cameroun. Grand professionnel.

Le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, s'est également rendu sur Instagram pour offrir un aperçu de leurs célébrations, les joueurs ayant été vus en train de chanter et de danser dans les couloirs jusque tard dans la nuit. Une joie qui fait plaisir à voir, et des plus méritées.

L'article continue ci-dessous

Comment le Sénégal a-t-il vaincu l'Egypte ?



La soirée de Sadio Man n'avait pas commencé comme il l'espérait, avec un penalty de la star sénégalaise à la septième minute arrêté par le gardien égyptien Gabaski - qui semble avoir suivi les conseils de son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, sur la façon de plonger.

Les occasions se faisaient rares par la suite, mais Mendy, qui a reçu le prix du meilleur gardien du tournoi, a repoussé une tentative de Mohanad Lasheen pour que le match aille en prolongations, et Gabaski a réalisé trois arrêts intelligents sur Bamba Dieng pendant les 30 minutes supplémentaires. Après que Mohamed Abdelmonem et Lasheen aient raté leur tir, Mané a marqué le penalty de la victoire, tandis que Salah a été déçu de ne pas avoir eu l'occasion de le faire. Le Sénégal met ainsi fin à l'anomalie et remporte sa première CAN.