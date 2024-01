Sénégal - Côte d’Ivoire : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Sénégal et la Côte d’Ivoire seront aux prises lundi pour le compte des huitièmes de finale de la CAN 2023. Les dernières infos ici.

C’est une finale avant l’heure. On aurait pu le manquer d’ailleurs mais le choc Sénégal – Côte d’Ivoire aura bel et bien lui. Ce sera à l’occasion des huitièmes de finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations lundi. Le Sénégal devra confirmer une nouvelle fois, son statut de favori devant une autre équipe ivoirienne dont le statut de favori a changé au fil de la compétition.

Sénégal - Côte d’Ivoire, une affiche aux allures de finale

9 points pris sur 9, 8 buts marqués, 1 but encaissé, le Sénégal est indubitablement la meilleure équipe des phases de poules de la CAN 2023. Les Lions de la Téranga sont déterminés à conserver leur titre de champion d’Afrique remporté en 2022 (CAN 2021). Cela se ressent dans leurs prestations empreintes d’une solidité défensive et d’une attaque clinique. Emmené par l’expérience des cadres comme Kalidou Koulibaly et Sadio Mané ajoutée à l’insouciance des jeunes comme Lamine Camara et Pape Gueye, le Sénégal est redoutable face à toutes les équipes. Cependant, les hommes d’Aliou Cissé devront éviter de tomber dans l’excès de confiance et se méfier surtout d’une équipe de Côte d’Ivoire, libérée à présent de toute pression.

La Côte d’Ivoire a vécu un cauchemar lors des phases de poules. Alors qu’ils avaient bien démarré par une victoire contre la Guinée-Bissau (2-0), les Eléphants ont été battus par le Nigéria (1-0) avant de subir une humiliation face à la Guinée Equatoriale (4-0). Troisième du Groupe A avec 3 points, la Côte d’Ivoire doit sa qualification en 8es de finale à la victoire du Maroc sur la Zambie (1-0). Libérés de leur sélectionneur, Jean-Louis Gasset, et surtout de toute pression, les Eléphants se présenteront face au Sénégal avec un nouveau visage. Le pays hôte a bien à cœur de rendre fiers ses supporters en sortant le grand favori de la CAN. Un pari risqué tant les Sénégalais ont été sans pitié jusqu’à ce stade de la compétition.

Horaire et lieu de match

Sénégal – Côte d’Ivoire

8es de finale de la CAN 2023

Lieu : Stade Charles Konan Banny

A 21h française

Les compos probables du match Sénégal - Côte d’Ivoire

Sénégal : Mendy –Diatta, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs – P.M Sarr, P. Gueye, Camara – I. Sarr, H. Diallo, Mané

Côte d’Ivoire : Fofana –Aurier, Diomande, Ndicka, Konan –Fofana, Sangaré, Kessié – Boga, Krasso, Adingra

Sur quelle chaîne suivre le match Sénégal – Côte d’Ivoire ?

La rencontre entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire sera à suivre ce lundi 29 janvier 2024 à partir de 21h sur beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou sur My Canal.