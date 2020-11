Seedorf encourage Depay à rejoindre le Barça

L'ancien international néerlandais, Clarence Seedorf, pense que Memphis Depay ferait un bon choix en rejoignant le FC Barcelone.

Memphis Depay peut aider Barcelone à construire pour l'avenir si jamais il retrouve son ancien sélectionneur Ronald Koeman. C'est ce qu'estime son compatriote Clarence Seedorf.

Depay est depuis longtemps pressenti pour rejoindre le Barca et en est à la dernière année de son contrat avec son club actuel de . Les Gones qui devront soit le vendre en janvier, soit risquer de perdre l'un de leurs actifs précieux sans la moindre compensation à la fin de la saison.

Une décision avait été annoncée durant le dernier mercato, en particulier après que Koeman - qui a travaillé avec l'attaquant au niveau international pendant son temps à la tête des - a été nommé nouvel entraîneur-chef des géants espagnols. Plus tôt ce mois-ci, le patron néerlandais a refusé d'exclure une offre sur Depay.

Alors que son passage à au début de sa carrière s'est soldé par un échec, Depay n'ayant marqué que deux buts en 33 apparitions en au cours de son séjour de 18 mois à Old Trafford, Seedorf pense que son compatriote est maintenant prêt pour réussir au sein d'un grand d'Europe.

Le joueur de 26 ans a certainement excellé en lors de la saison 2019-2020, marquant six buts pour aider Lyon à sortir la et sur le chemin des demies. "Je pense que Memphis Depay est l'un des talents majeurs en Europe en ce moment", a déclaré Seedorf - qui a fait 87 apparitions pour les Pays-Bas - à Stats Perform News dans une interview exclusive. "Il a eu une grave blessure, mais c'est un joueur qui doit être dans un grand club tôt ou tard. Si c'est censé être Barcelone, ce sera mieux pour eux. Koeman et lui ont très bien travaillé ensemble [par le passé]. Sincèrement, Koeman a fait un excellent travail avec l'équipe nationale, et en particulier avec des joueurs comme Memphis Depay, leur donnant la confiance nécessaire pour sortir et montrer leur talent. Je suis convaincu que tout grand club qui le signe sera ravi de son talent."

Depay a évoqué son avenir lors de la trêve internationale de novembre, admettant que "tout le monde aimerait jouer" dans un club comme le Barça. "Qui n'aimerait pas aller à Barcelone? C'est un club de premier plan", a-t-il déclaré après avoir été capitaine des Pays-Bas lors de leur récent match nul 1-1 contre l' . "Nous verrons ce que l'avenir me réserve. Le Barça est l'un des plus grands clubs et tout le monde aimerait y jouer, mais je suis concentré sur mon club et l'équipe nationale."

Cependant, son arrivée éventuelle au Barça pourrait faire partie d'une reconstruction majeure de l'équipe, l'avenir de Lionel Messi restant incertain au-delà de la campagne actuelle. Seedorf, cependant, estime que Depay fournirait une pierre angulaire solide durant cette période de renouveau au Camp Nou. "Barcelone est dans un moment de transition, et chaque fois qu'ils pourront faire venir des joueurs comme Memphis, ils se prépareront pour l'avenir", a déclaré l'ancien milieu de terrain du , de l'Inter et de l' .