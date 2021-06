Séance d’entrainement légère pour les Bleus

La sélection tricolore a effectué un entrainement ce dimanche à Budapest. Plusieurs éléments en ont été dispensés.

Au lendemain de son match contre la Hongrie, achevé sur un nul (1-1), la sélection tricolore était de nouveau de sortie au stade MTK Budapest. Mais, cette fois, c’était pour une séance d’entrainement.

Les titulaires de la veille ménagés

Logiquement, et comme on pouvait s’y attendre, les titulaires de la veille se sont contentés d’une séance légère. Certains ont même été dispensés de ce décrassage, à l’instar de Raphael Varane, de Kylian Mbappé et de Benjamin Pavard. Mbappé est ensuite apparu en fin de session.

Paul Pogba, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, Karim Benzema, Presnel Kimpembé et N’Golo Kanté ont fait un footing et en gardant leurs baskets. On a aussi vu Hugo Lloris et Lucas Digne effectuer des exercices de vélo.

Didier Deschamps était présent pour surveiller ses troupes et donner quelques consignes. Le sélectionneur a notamment pris à part Griezmann pour une discussion de quelques minutes. Ont-ils décortiqué la sortie frustrante face aux Magyars ?

Concernant les remplaçants, ils ont effectué une séance normale. Sous une température très chaude (32° C), ils n’ont cependant pas mis beaucoup d’intensité. Il n’y avait pas besoin de trop s’épuiser.

A noter qu’Ousmane Dembélé était absent. Le Barcelonais a été touché à la cuisse samedi. Il devait passer des examens en fin de journée pour déterminer la nature de sa blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité.

Les Bleus vont monter en puissance dans les prochains jours en vue de leur dernier match de poule, prévu mercredi contre le Portugal. N’étant pas encore mathématiquement qualifiés, ils ne pourront pas prendre cette rencontre à la légère.