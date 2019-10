Schalke 04-Borussia Dortmund 0-0, pas de vainqueur dans le derby de la Ruhr

Pour la première fois depuis décembre 2016, un derby de la Ruhr s’est achevé sans but marqué. Les deux rivaux n’ont pu se départager, au terme d’une partie assez peu animée et pauvre en temps forts.

La possession du ballon était pour le BVB, mais c’est , qui devant son public, s’est montré le plus menaçant. L’équipe entrainée par l’Américain David Wagner, mais elle n’a pas su les concrétiser, comme celles de Matondo (8e), de Salif Sané (29e, transversale touchée), de Suat Serdar (33e) et de Burgstaller (48e).

11 - For the 11th time in #Bundesliga history, the #Revierderby has ended in a 0-0-draw – no other fixture has ended goalless as often in the history of the competition. Boring? #S04BVB pic.twitter.com/Gnak74py36