Schalke 04 - Benjamin Stambouli prolongé ? "On verra bien"

Arrivé à Schalke 04 en 2016, le Français n'est pas sûr de prolonger son contrat en Allemagne.

Ancien joueur de et du , Benjamin Stambouli avait pris la direction de l' , en 2016. Après une seule saison au PSG, le Français s'était engagé en faveur du club de , fraîchement maintenu en . Néanmoins, l'aventure Outre-Rhin semble toucher à sa fin pour l'ancien milieu de terrain, repositionné au poste de défenseur central. Apparu à seulement 9 reprises cette saison, il ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

"Une prolongation de Benjamin Stambouli ? On verra bien"

Et à la lecture des récentes déclarations de son directeur sportif Jochen Schneider, si une prolongation n'est pas à exclure, celle-ci devra probablement s'accompagner d'un salaire à la baisse. "Une prolongation de Benjamin Stambouli ? On verra bien. Les deux parties discutent encore. Quelles sont les chances ? Je dirais qu'elles sont grandes, je l'espère. Nous verrons. La situation est difficile pour nous économiquement", a-t-il déclaré au micro de Sky, en Allemagne.

"Nous jouons dans des stades vides, c'est de l'argent qui manque à la fin de la journée. Nous devons aussi être prudents. Nous ne pouvons pas vivre trop longtemps au-dessus de nos moyens. Là, je ressens une extrême responsabilité pour le club et son avenir à moyen et court terme. Généralement, nous ne dépensons pas plus d'argent que nous n'en gagnons", a ensuite ajouté le dirigeant. Un moyen de se dédouaner en cas d'échec dans les négociations contractuelles ?