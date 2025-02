Scandale arbitral en Liga : pourquoi Madrid crie au complot ?

Le Real Madrid fulmine après le tacle violent sur Mbappé non sanctionné face à l’Espanyol. Une polémique arbitrale qui relance la course au titre.

Le Real Madrid a peut-être perdu plus qu’un simple match samedi contre l’Espanyol (1-0). Outre la défaite qui permet au FC Barcelone de revenir à hauteur au classement, une action fait particulièrement parler : le tacle violent de Romero sur Kylian Mbappé, resté impuni. Ce geste, qui aurait pu gravement blesser l’attaquant français, suscite une indignation unanime à Madrid, où l’on dénonce une faute professionnelle des arbitres.

Muñiz Ruiz, l’arbitre principal, et Iglesias Villanueva, en charge du VAR, sont dans l’œil du cyclone. MARCA a interrogé plusieurs anciens arbitres espagnols et tous sont catégoriques : « C’est l’une des plus grosses erreurs d’arbitrage de ces dernières années. » L’absence d’un carton rouge est jugée incompréhensible, voire suspecte par certains observateurs.

Getty Images Sport

Mbappé ciblé, Madrid en rage

La presse madrilène ne décolère pas. « C’est un scandale, on tente d’affaiblir le Real Madrid », s’indigne AS, tandis que MARCA titre sur un « aveuglement arbitral inquiétant ». Le rapport du match mentionne simplement « une action dangereuse » et justifie un simple carton jaune. Une explication qui ne convainc personne à Madrid.

L'article continue ci-dessous

La frustration est d’autant plus grande que Mbappé, victime de plusieurs fautes grossières, n’a pas pu peser sur la rencontre. Pour la deuxième fois consécutive, l’attaquant français est resté muet, et certains se demandent si cette faute non sanctionnée n’a pas influencé son rendement. Le Real Madrid, en interne, estime que l’arbitrage de ces dernières semaines vise à freiner ses ambitions. Sur ses réseaux, le club merengue a aussi publié une vidéo de la fameuse faute sur son attaquant français, évoquant un "scandale mondial".

Une faute qui pourrait peser lourd dans la saison

Au-delà de la colère immédiate, cette erreur arbitrale pourrait bien avoir un impact à long terme. En s’inclinant contre l’Espanyol, le Real Madrid a vu le FC Barcelone revenir à égalité de points. Dans une Liga où chaque détail compte, ces décisions controversées pourraient jouer un rôle crucial dans la course au titre.

Le club merengue documente désormais chaque décision litigieuse et envisage de demander des explications officielles aux instances. « Notre priorité est de protéger les joueurs », rappelle la Fédération Espagnole, mais la défiance entre Madrid et l’arbitrage semble plus profonde que jamais.

Alors que la fin de saison s’annonce tendue, cette polémique risque de laisser des traces. L’agression sur Mbappé ne sera pas oubliée de sitôt par la Maison Blanche.