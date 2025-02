Vidéo : Le Real Madrid attaque l’arbitrage

C. Romero

Le Real Madrid crie au scandale ! Après une défaite frustrante contre l’Espanyol, le club madrilène dénonce violemment l’arbitrage.

Le Real Madrid ne décolère pas après sa défaite contre l’Espanyol Barcelone (1-0) lors de la 22e journée de Liga, samedi. Une décision arbitrale controversée impliquant Kylian Mbappé et Carlos Romero a déclenché une véritable tempête au sein du club madrilène. Après les réactions des joueurs et du staff, la formation merengue est passée à la vitesse supérieure en publiant une vidéo percutante sur ses réseaux sociaux pour dénoncer un « scandale mondial ».

Une vidéo choc pour dénoncer un "scandale mondial"

Le club champion d'Espagne en titre a vécu une soirée frustrante sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone. Battus 1-0, les Madrilènes estiment avoir été victimes d’une injustice arbitrale. L’incident clé ? Une faute sur Kylian Mbappé qui, selon eux, aurait dû entraîner l’expulsion de Carlos Romero, buteur en fin de rencontre. Après le match, joueurs et staff madrilènes n’ont pas hésité à exprimer leur indignation face à cette décision arbitrale. Mais cette fois, le club est allé plus loin en publiant une vidéo virulente sur ses réseaux sociaux pour dénoncer ce qu’il considère comme une erreur majeure.

Dans cette vidéo, le Real Madrid ne mâche pas ses mots : « L’indignation a été tellement grande qu’ils ont eu recours pour la première fois aux réseaux sociaux du club pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une injustice. Une décision incompréhensible, inexplicable, un scandale mondial. C’est un championnat entaché par les héritiers de Negreira et qui discrédite le football espagnol et la marque espagnole dans le monde. Le scandale est si grand que toute la presse, unanime en Espagne et dans le monde, parle de scandale ».

L'article continue ci-dessous

Utilisant des Unes de médias internationaux pour appuyer son discours, le club merengue veut faire entendre sa voix et dénoncer ce qu’il considère comme un traitement défavorable dans le championnat espagnol.