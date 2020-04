Sarri : "J'avais une relation conflictuelle avec le vestiaire à Chelsea, mais beaucoup ont pleuré quand je suis parti"

L'ancien entraîneur des Blues est revenu sur son passage dans la capitale anglaise, tout en admettant que la Premier League lui manquait.

Maurizio Sarri a révélé qu'il avait eu une "relation conflictuelle avec le vestiaire de " pendant ses six premiers mois à la tête du club, mais il affirme que les joueurs ont finalement appris à apprécier son caractère.

Sarri a été recruté pour remplacer Antonio Conte sur le banc de Stamford Bridge à l'été 2018, après trois ans au Napoli. Le tacticien de 61 ans a rapidement mis en œuvre sa propre philosophie à Chelsea, basée sur des échanges rapides et des attaques depuis l'arrière.

Il a été critiqué pour ses choix prévisibles en matière de formation et de sélection, mais les Blues sont restés en haut du tableau jusqu'en deuxième partie de saison. Ce n'est qu'après Noël que les résultats ont commencé à fléchir et après la plus large défait de l'histoire du club en championnat sur la pelouse de City 6-0, Sarri avait perdu une grande partie de son crédit.

L'entraîneur italien a également souffert de l'épisode Kepa, le gardien titulaire refusant de céder sa place en vue des tirs aux buts lors de la finale de contre ces mêmes Citizens. Il a toutefois été capable de réaliser une belle fin de saison pour terminer dans les quatre premiers remporter l'Europa League, son premier trophée majeur.

Sarri admet qu'il n'a pas toujours été d'accord avec ses joueurs, mais il pense avoir gagné leur confiance à la fin de son mandat, avant de prendre la décision de retourner en après avoir reçu une offre de la .

"J'ai eu une relation conflictuelle avec le vestiaire de Chelsea mais, quand je leur ai dit que je partais, beaucoup d'entre eux ont pleuré", a-t-il déclaré à la chaîne officielle de la Juve sur YouTube.

"Je ne suis pas tant une personne qui tape sur le dos des autres. Je parle beaucoup de ce qu'ils font de mal et moins des bonnes choses qu'ils font. Je pense que cela a un grand impact, mais ensuite ils apprennent à vous apprécier pour ce que vous êtes. Les relations les plus longues sont avec les gars que j'ai le moins fait jouer, donc je pense qu'ils reconnaissent quelque chose une fois qu'ils ont appris à connaître votre personnage."

Sarri s'est également ouvert sur son expérience décevante de la vie en , avant de concéder qu'il regrette l'intensité et la qualité du football de : "Je ne vivrais plus jamais là-bas, je ne comprends pas comment les Italiens qui y sont le font", a-t-il ajouté.

"Pour ce qui est du football, c'est une autre histoire. La Premier League me manque. Elle a un niveau technique extraordinaire et une atmosphère incroyable".