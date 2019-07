Sans club, ils vont tenter de se faire remarquer avec l'UNFP FC cet été

Comme chaque année, l'UNFP organise une équipe de joueurs sans contrat pour les mettre en condition, afin de retrouver un club le plus tôt possible.

Comme chaque été depuis 1990, l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) organise un stage pour les joueurs sans contrat et à la recherche d'un nouveau défi. Pour cette édition 2019 de l'UNFP FC, on retrouve quelques visages connus.

La plupart des joueurs sortent d'une aventure en comme Christophe Mandanne ( ) et David Oberhauser ( ). On retrouve aussi Billy Ketkeophomphone. L'ailier de 29 ans n'a pas été conservé par Auxerre. Il y a également Antoine Rabillard, attaquant formé à l'OM et non conservé à après la saison 2018-2019 en (deux buts).

L'équipe de l'UNFP FC pour cet été avec les joueurs sans club à la recherche d'un nouveau défi



Des profils intéressants avec Mohamed Larbi, Billy Ketkeophomphone, Christophe Mandanne...



9 matches amicaux au programme cet été dont le premier, demain, face à Chambly

En tout, neuf matches amicaux sont prévus pour cette sélection actuellement à 20 joueurs, qui sera dirigée par Éric Garcin. L'effectif est bien évidemment susceptible de changer selon les éléments détectés par leurs performances face à des équipes de National, L2 et L1.

Effectif de l'UNFP FC :

Gardiens : Bouet, C. Mensah, Oberhauser, O. Sissoko.

Défenseurs : Bana, Bouka-Moutou, Cordoval, De Castro Lourenco, De Taddeo, D. Leveque, Mabussi, T. Mezague, I. Samba.

Milieux de terrain : Baku, Gbegnon Assoumou, Larbi, Rafetraniaina, Ribeiro Costa, A. Vincent.

Attaquants : Clémence, Mandanne, Ketkeophomphone, Nanizayamo, Ngamukol, Rabillard.

Calendrier de l'UNFP FC :