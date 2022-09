Sans Benzema, le Real Madrid écrase Majorque et poursuit son sans-faute

Cinquième victoire en cinq matches pour le Real Madrid qui, malgré l'absence de Benzema, a battu Majorque 4-1.

C'est un Real Madrid privé de Karim Benzema (blessé en Ligue des champions contre le Celtic) qui recevait le RCD Majorque ce dimanche, à 14h00, à l'occasion de la cinquième journée de la Liga.

Le golazo de Valverde

Avant la rencontre, Ancelotti n'était pas inquiet par le forfait de Benzema. « Sans lui, l'équipe a très bien joué contre le Celtic, surtout en phase offensive », avait-il annoncé.

Et Carlo Ancelotti avait raison puisque le Real a battu Majorque quatre buts à un.

Dominateurs, les Madrilènes ont pourtant été piégés sur une des rares occasions majorquine qui a ainsi ouvert le score contre le cours du jeu à 35e minute par Muriqi.

Mais ce dimanche, le Real Madrid pouvait compter sur un Federico Valverde en grande forme. L'attaquant espagnol remettait les deux équipes à égalité dans le temps additionnel du premier acte avec un golazo : parti depuis son camp, il effaçait deux joueurs avant d'expédier un missile en pleine lucarne devant la surface de réparation.

Vinicius encore buteur, Rodrygo régale

En deuxième période, le Real Madrid poursuivait sa domination et marquait logiquement un second but à la 72e minute par l'inévitable Vinicius après avoir bénéficié d'une passe décisive de Rodrygo.

C'est déjà le quatrième but du Brésilien en Liga cette saison et son cinquième consécutif, toutes compétitions confondues !

A une minute de la fin du temps réglementaire, Rodrygo enrhumait toute la défense majorquine et trompait Rajkovic mettant ainsi définitivement le Real Madrid à l'abri. Cerise sur le gâteau, Rüdiger ajoutait un quatrième but dans le temps additionnel en reprenant victorieusement de la tête un coup franc.

Avec ce large succès, le Real Madrid poursuit son sans-faute en Liga avec 5 victoires en autant de journées et est seul en tête de la Liga avec 15 points, devant le FC Barcelone (13 points).