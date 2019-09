Samuel Eto’o annonce la fin de sa carrière

La star camerounaise a publié un message sur les réseaux sociaux qui laisse suggérer qu’on ne la reverra plus sur un terrain de football.

A 38 ans, Samuel Eto’o s’est-il résolu à mettre un terme définitif à sa carrière de joueur ? Tout porte à le croire à la lecture du message que le grand attaquant camerounais a publié vendredi sur son compte Instagram.

« The End, vers un nouveau défi », a lancé l’ex-Barcelonais à ses admirateurs. Cela s’apparente à une vraie annonce et l’intention de se tourner vers un nouveau challenge au bout d’une carrière professionnelle qui aura duré 22 ans.

Eto’o aura été l’un des tous meilleurs attaquants de sa génération. Il est passé par plusieurs grands clubs européens, dont les deux géants espagnols que sont le Real et le Barça. Il a aussi fait les beaux jours de l’Inter de Milan, avec lequel il avait remporté un triplé historique en 2010. Eto’o c’est aussi quatre titres du meilleur joueur africain de l’année, une médaille d’or olympique et aussi deux CAN remportées.

Eto’o a connu sa toute dernière expérience au SC, où il a signé 9 réalisations en 21 matches joués. Il s’agissait du 13e club de sa carrière. Contrairement à son illustre compatriote Roger Milla, il n’aura cependant jamais évolué en et ce malgré plusieurs touches tout au long de son parcours.