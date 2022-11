Samir Nasri dit enfin tout sur l'épisode du bus en Équipe de France

Au micro de Canal+, Samir Nasri a dévoilé sa vérité sur le fameux épisode de la place de Thierry Henry dans le bus des Bleus.

C’est William Gallas qui révèle cet incident dans son autobiographie en 2009. L’ancien défenseur de l’Équipe de France a raconté comment la jeune pépite de l’époque Samir Nasri a eu un problème avec Thierry Henry à cause d’une place dans le bus de la formation française.

Nasri, « J’ai fait comme si je n’entendais pas »

A l’époque, William Gallas voulait dévoiler le faussé entre l’ancienne et la nouvelle génération chez les Bleus avec cet épisode. Plus de dix ans plus tard, Samir Nasri a tenu à rétablir la vérité complète sur ce qui s’était passé lors de l’Euro 2008.

« Je me suis assis, parce que j’aimais cette place, a-t-il raconté au micro de Canal+. C’était au fond. Je me suis assis au fond, et il y avait trois joueurs qui étaient derrière moi et qui se sont fait un délire entre eux. Sagnol, Vieira et Gallas. J’arrive et je m’assois et ils viennent et me disent : « tu sais c’est la place à qui ? ». J’ai mis l’ipod et fait comme si je n’entendais pas. »

« Thierry Henry entre dans le bus et fait une réflexion à la Thierry, a ajouté Samir Nasri. Je fais le gars qui n’entend pas. Il me tape à l’oreille et me dit que c’est sa place. Je lui ai dit qu’il n’y a pas son nom inscrit. Après il m’a dit excuse-moi, je suis superstitieux. Je lui ai dit « ok, si tu me le demandes gentiment ».